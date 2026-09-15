Şike teklifini maç sonu gözyaşlarıyla ifşa etti: Sorumluları yakalayın!

Bolivya Ligi (Copa Division Profesional) skandal bir iddiayla gündeme geldi. Always Ready karsısında 6-0 kaybeden Guabira'da 35 dakikada 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel, 39'uncu dakikada oyundan çıktı. 24 yaşındaki file bekçisinin, maçtan önce şike teklifi ve ölüm tehdidi aldığı açıklandı.

Bolivya'da ölüm tehdidi aldığını açıklayan Guabira kalecisi Manuel Ferrel, deplasmanda oynadıkları Always Ready maçında 35 dakikada 3 gol yerken, sadece 4 dakika sonra oyundan alındı.

"EN AZ 3 GOLÇ YEMESİ İSTENDİ"

Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez ve kaleci Ferrel, 6-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçti. Gözyaşlarını tutamayan Eguez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerçeği itiraf eden Eguez, "Futbolu kirlettiler, futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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