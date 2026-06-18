Dünya futbolunun kalbi 2026 Dünya Kupası için atarken, turnuvanın en büyük skandallarından biri patlak verdi. Fildişi Sahili milli takımının kilit forvet oyuncusu Elye Wahi, Fransa'da yürütülen bahis ve maç manipülasyonu soruşturması sebebiyle Kanada sınırından geri çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahsur kalan yıldız oyuncu, takımının Almanya ile oynayacağı kritik maçta sahada olamayacak.

Fildişi Sahili'nin yıldız forveti Elye Wahi, Fransa'da yürütülen bahis ve maç manipülasyonu soruşturması nedeniyle Kanada'ya alınmadı; ABD'de mahsur kalan golcü oyuncu Almanya maçında kadro dışı kaldı.

Nice forması giyen Elye Wahi, 17 Mayıs'ta oynanan Metz-Nice karşılaşmasında kasıtlı olarak sarı kart gördüğü ve bunun yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle 29 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan oyuncu daha sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam etti.

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VİZE ENGELİNE TAKILAN YILDIZ FORVET ABD'DE MAHSUR KALDI

Fransa'daki yasal süreç uluslararası bir sınır krizini beraberinde getirdi. Kanada hükümeti, devam eden soruşturma nedeniyle Elye Wahi'nin ülkeye giriş iznini iptal etti. Fildişi Sahili kafilesi Toronto'da oynanacak Almanya maçı için Kanada topraklarına geçerken, Wahi vize alamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde tek başına kaldı.

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FİLDİŞİ SAHİLİ FUTBOL FEDERASYONU OYUNCUSUNA SAHİP ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Fildişi Sahili Futbol Federasyonu (FIF), oyuncuya yönelik herhangi bir resmi adli bildirim almadıklarını belirterek destek mesajı verdi.

Federasyon yetkilileri, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü çıkan haberleri gördüklerini ancak kendilerine ulaşan resmi bir mahkeme kararı olmadığına vurgu yaptı.. Yapılan açıklamada, "Bugüne kadar FIF’e kendisine karşı herhangi bir adli veya idari işlem hakkında resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu özellikle hassas dönemde, FIF oyuncuya tam desteğini sunuyor ve ona olan güvenini yeniden teyit ediyor. Elye Wahi, Fildişi Sahili milli takımının önemli bir üyesi olmaya devam etmektedir. FIF ayrıca, oyuncunun heyetle birlikte Kanada’ya seyahat edemeyeceğini bildirir. Nitekim, Kanada topraklarına giriş için gerekli idari izinler şu aşamada alınamamıştır. Elye Wahi bu nedenle, takımın dönüşünü beklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde kalacaktır. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu durumu yakından takip etmeye devam edecek ve gerektiğinde resmi güncellemeleri paylaşacaktır" ifadeleri yer aldı.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Dünya Kupası'nda tartışmalar yalnızca Fildişi Sahili cephesinde yaşanmıyor. Portekiz'in açılış maçında aldığı beraberliğin ardından konuşan Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'nun oyun tarzını eleştirdi. Henry, tecrübeli yıldızın takım oyunundan uzaklaştığını savunarak, "Gol atması gereken takım, sen değilsin" ifadelerini kullandı. Açıklama, turnuvanın en çok konuşulan yorumlarından biri oldu.

FIFA'DAN MISIR'A FORMA ENGELİ

Turnuvada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Mısır Milli Takımı'nın yeni formasıyla ilgili yaşandı. FIFA, organizasyon kurallarına ve tasarım standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Mısır'ın turnuva için hazırladığı yeni forma setine onay vermedi. Kararın ardından Mısır Futbol Federasyonu'nun alternatif tasarım üzerinde çalıştığı belirtilirken, FIFA'nın turnuva boyunca ekipman ve forma kurallarının uygulanmasında taviz vermeyeceği vurgulandı.

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