Anadolu Ajansı
A Milli Takım'ın rakipleri karşı karşıya geliyor: Dünya Kupası'nda 19 Temmuz programı
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 19 Temmuz Cuma günü A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 karşılaşmayla sürecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD ile Avustralya, 19 Temmuz'da Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
- 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.
- D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız da yer alıyor. D Grubu'nun ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.
- 19 Temmuz Cuma günü B Grubu'nda Kanada ile Katar (BC Place Vancouver, TSİ 01.00) ve A Grubu'nda Meksika ile Güney Kore (Guadalajara Stadı, TSİ 04.00) maçları oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.
Turnuvada 19 Temmuz Cuma oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
B Grubu
01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)
A Grubu
04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)
D Grubu
22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)
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