2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 19 Temmuz Cuma günü A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 karşılaşmayla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Turnuvada 19 Temmuz Cuma oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

B Grubu

01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)

A Grubu

04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)

D Grubu

22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)

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