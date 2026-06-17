Milli futbolcu Samet Akaydin, Paraguay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya karşısında adlıkları 2-0'lık yenilgi sebebiyle eleştirilere açık olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Artık korkudan bir şey yapamıyoruz. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziaran Cumartesi TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak Ay-yıldızlılarda savunma oyuncusu Samet Akaydin, ABD'nin Arizona eyalatinde A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"BÖYLE MAĞLUBİYETLER KENDİMİZE GETİRİYOR"

32 yaşındaki futbolcu, "Sadece 1 maç oynadık. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun sorumluluğu bizde var. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanacağımıza eminim. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yazılıp çiziliyor, bu da bizi üzüyor. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan ekip. Birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Biz Avusturya'ya hazırlık maçında farklı sonuçla yenilmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı yendik. Böyle mağlubiyetler bizi kendimize getiriyor. Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Gerçekten üzüldük yazılanlara. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin

"DUYGUSAL İNSANLARIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerine her şartta sahip çıktığını dile getiren Akaydin, "Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu, o da bizi çok seviyor. Her yerde sonuna kadar hakkımızı savundu. Bize inanıyor ve biz de o inancı boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah kazanarak ilk maçtaki mağlubiyeti unuttururuz. Çok çalışıyoruz, inşallah sonucunu alacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, önümüzde kritik bir maç var ve bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu takım şu ana kadar önemli başarılar kazandı. Biz duygusal insanlarız. Futbolcular olarak da her şeyin bilincindeyiz. Kötü oynayanlar kendilerini de en ağır şekilde eleştiriyor. Herkesin farkındayız. Avustralya karşısında top genelde bizdeydi. Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Şutlarla savunmayı açabilirdik. Hakan, Arda, Barış gibi topa iyi vuran oyuncularımız var. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle hareketlendik ama sonra talihsiz bir gol yedik, oyun düştü" açıklamasını yaptı.

2026 Dünya Kupası'nda 3'er maç sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile 12 gruptaki en iyi 8 üçüncü, son 32 turuna yükselecek.

"FARKLI İMALARDA BULUNUYORLAR"

Avustralya maçının ardından yapılan eleştiriler hakkında deneyimli oyuncu, "Duygularımızı çok yukarıda yaşıyoruz. Eleştirilere açığız, bizden daha fazla açık olan da yoktur. Ancak biz bazen eleştiriyi karıştırıyoruz. Bir insanın saçına, bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor. Ben bunları anlamıyorum. Eleştirinin en ağırı yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım, ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar, üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Hakan biraz da duygusal bir insan. Böyle şeylere de takılıyor ve bu da gayet normal. Artık korkudan bir şey yapamıyoruz. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz. Yenildiğimiz zamandaki eleştiriler bizi düşürmüyor" sözlerini sarf etti.

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