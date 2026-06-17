Montella’dan ikili rötuş! İtalyan teknik adam Paraguay maçında değişiklik planlıyor
Avustralya maçına göre takımın on birinde revizyona gidecek olan Montella, sol kanada Kenan’ı, ileri uca ise Deniz’i monte edecek…
- Montella, sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında oynatamadığı Kenan Yıldız'ı Paraguay karşısında on birde oynatmayı düşünüyor.
- Orkun Kökçü orta sahadan çekilecek, Arda merkeze alınacak ve Kenan sol kanatta görev yapacak.
- Kerem Aktürkoğlu Paraguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.
- Montella, ileri uçta Deniz Gül'ü kullanmayı düşünüyor.
- Montella, oyunculara antrenman öncesi cep telefonlarını kapatmalarını ve sosyal medyadan uzak durmalarını tembihledi.
Avustralya yenilgisinin ardından düğmeye basan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi ilk 11’de revizyona gitme kararı aldı. İtalyan teknik adam, sakatlığı sebebiyle Avustralya maçında başlangıç kadrosunda oynatamadığı sonradan sahaya sürdüğü Kenan Yıldız’a Paraguay karşısında on birde yer vermeyi düşünüyor. Orta sahadan Orkun Kökçü’yü kulübeye çekecek olan İtalyan teknik adam, Arda’yı merkeze çekip, sol kanatta Kenan’ı kullanmayı planlıyor.
BARIŞ ALPER SAĞA
Avustralya’nın kalabalık ve uzun boylu savunmacıları karşısında etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu da Paraguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.
Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan Deniz Gül’ü ileri uçta kullanmayı düşünen Montella, böylece hem takımda hem de sistemde ufak değişiklikler yapmış olacak. Avustralya maçı sonrasında yapılan idmanda Barış’ı sağda, Kenan’ı solda oynatan İtalyan teknik adam, forvette zaman zaman Kerem’i zaman zaman da Deniz’i denedi.
KAPATIN TELEFONLARI
Vincenzo Montella, idman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda “Ne bu hâliniz? Kaldırın başınızı ve işinize bakın! Cep telefonlarınızı kapatıp sosyal medyadan uzak durun!” tembihinde bulundu.