Avustralya maçına göre takımın on birinde revizyona gidecek olan Montella, sol kanada Kenan’ı, ileri uca ise Deniz’i monte edecek…

Avustralya yenilgisinin ardından düğmeye basan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi ilk 11’de revizyona gitme kararı aldı. İtalyan teknik adam, sakatlığı sebebiyle Avustralya maçında başlangıç kadrosunda oynatamadığı sonradan sahaya sürdüğü Kenan Yıldız’a Paraguay karşısında on birde yer vermeyi düşünüyor. Orta sahadan Orkun Kökçü’yü kulübeye çekecek olan İtalyan teknik adam, Arda’yı merkeze çekip, sol kanatta Kenan’ı kullanmayı planlıyor.

Montella’dan ikili rötuş! İtalyan teknik adam Paraguay maçında değişiklik planlıyor

BARIŞ ALPER SAĞA

Avustralya’nın kalabalık ve uzun boylu savunmacıları karşısında etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu da Paraguay maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Montella’dan ikili rötuş! İtalyan teknik adam Paraguay maçında değişiklik planlıyor

Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan Deniz Gül’ü ileri uçta kullanmayı düşünen Montella, böylece hem takımda hem de sistemde ufak değişiklikler yapmış olacak. Avustralya maçı sonrasında yapılan idmanda Barış’ı sağda, Kenan’ı solda oynatan İtalyan teknik adam, forvette zaman zaman Kerem’i zaman zaman da Deniz’i denedi.

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KAPATIN TELEFONLARI

Vincenzo Montella, idman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda “Ne bu hâliniz? Kaldırın başınızı ve işinize bakın! Cep telefonlarınızı kapatıp sosyal medyadan uzak durun!” tembihinde bulundu.

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