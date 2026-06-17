Hacıosmanoğlu “Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan, akbaba vardı? Daha ilk maçta fırsat bekleyip de saldıranları Türk milletine havale ediyorum. Ben inanıyorum ki bu çocuklar başaracak” dedi

Dünya Kupası’na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Millî Takımımıza yöneltilen ağır suçlamalara TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert çıktı. “Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 defa uluslararası turnuvalara katıldık, 8’ine mağlubiyetle başlandı” hatırlatması yapan Hacıosmanoğlu “Bu çocuklar, yakın tarihte Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynadı. Tarihinde ilk defa Uluslar A Ligi’ne çıktı, 24 sene sonra Dünya Kupası’na bizi taşıdı. Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösterenleri Türk milletine havale ediyorum. Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan ve akbaba vardı?” ifadelerini kullandı.



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TERİM’E “HESAP” ÇIKIŞI!

Oyunculara ve teknik kadroya sonuna kadar güvendiğini söyleyen TFF Başkanı “Bizim takım yine ayağa kalkacaktır. Bu çocuklar, en az dört turnuva bir arada oynayacak. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz?” dedi. Şenol Güneş ile telefonla görüştüğünü ve sözlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu “Fatih Terim’i aramak gelmedi içimden. Konuşmasının başlangıcı iyiydi, sonunda ‘İki maç bekleyelim, hesap sorarız’ diyor. Bu sözü ona yakıştıramadım, üzüldüm. Kimden hesap soracaksın? Teknik ekipten mi, çocuklardan mı, başkandan mı? Onu da söyleyin ona göre hazırlık yapalım” serzenişinde bulundu.

BAŞKAN YANLIŞ YORUMLADI: TERİM’E HAKSIZLIK

Fatih Terim’in önceki gün YouTube kanalında yaptığı konuşma TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından yanlış yorumlandı. Terim “Hesap soracağım” demiyor, aksine sert eleştirilere karşılık “Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen tarafta olalım. Öldürmeyin yani!” sözleriyle sükûnet çağrısı yapıyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu eleştirilere sert çıktı: Akbabalık yapıyorlar

BIYIKLAR GİTTİ, SAÇLAR ESKİYE DÖNDÜ

A Millî Takım oyuncularının Avustralya maçı sonrasında yaptığı ilk çalışmada oldukça moralsiz oldukları gözlendi. Sert eleştiriler sonrasında futbolcular da ‘imaj’ değiştirdi. Merih bıyıklarını kesti, Eren Elmalı örgülü saçlarını düzeltti. Kenan Yıldız idmana dua ile başlarken teknik direktör Vincenzo Montella taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu eleştirilere sert çıktı: Akbabalık yapıyorlar

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