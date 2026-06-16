Anadolu Ajansı
Millilerde hedef Paraguay! Hazırlıklar başladı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya yenilerek turnuvaya tatsız bir başlangıç yapan Milli Takım, Paraguay ile oynanacak ikinci karşılaşma için hazırlıklarına başladı.
Özetle DinleMillilerde hedef Paraguay! Hazırlıklar başladı
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Spor 1 dk önce
A Milli Takım, Arizona'da basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından taktik çalışması yaptı.
- Antrenmanın basına açık bölümünde koşu ve top kapma çalışması yapıldı.
- Basına kapalı bölümde Paraguay karşılaşması için taktik çalışması gerçekleştirildi.
- Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
- Milliler, 17 Haziran TSİ 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- Grup ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek puansız ayrılmıştı.
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A Milli Takım'ın Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanının ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
TAKTİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği ifade edildi.
Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
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A Millî Takım bir maçla mı kötü oldu?
A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran TSİ 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Milliler, grubun ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek sahadan puansız ayrılmıştı.
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