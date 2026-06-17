Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı yayında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Fatih Terim'e yönelik sert ifadelerine tepki gösterdi.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekibin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi, tartışmaları beraberinde getirdi. A Milli Takım'ın eski hocası Fatih Terim'in yaptığı değerlendirmeler ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözlere yönelik sert çıkışı, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

TERİM: HESAP SORMAYI TURNUVA SONRAYA BIRAKMALIYIZ

Turnuva boyunca milli takıma karşı daha toleranslı olunması gerektiğini belirten Terim, "O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Üzülenleri de sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var, bunun için sorularımız var, onlarda cevabı hazırdır" dedi.

Fatih Terim, A Milli Takım ve Galatasaray'da büyük başarılar elde etti.

HACIOSMANOĞLU: KİMDEN HESAP SORACAKSINIZ?

İbrahim Hacıosmanoğlu, "hesap sorma" ifadesine sert tepki göstererek, "İmparator'a yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile birlikte ABD'de bulunuyor.

OKAN BURUK: HOCAYI HEDEF GÖSTERMESİNE ÇOK ŞAŞIRDIM

KAFA Sports YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine anlam veremediğini ve şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim'e destek veren deneyimli teknik adam, "Hocanın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı korumak. Federasyon başkanımızın açıklamalarına, Fatih hocayı hedef göstermesine çok şaşırdım. Ben öyle bir şey algılamadım. Hoca tam tersi Milli Takım'a, hocaya olan desteği söylüyordu. Bir şey olursa da bittikten sonra insanlar gelir bunu konuşur. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Ben hocanın açıklamalarını pozitif olarak anlamıştım. Takımın yanında olan, pozitif, oyunculara destek veren bir konuşmaydı" değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF Başkanı Hacıosmanoğlu eleştirilere sert çıktı: Akbabalık yapıyorlar

Haberle İlgili Daha Fazlası