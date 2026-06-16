A Millî Takım’ın eski hocaları Fatih Terim ve Şenol Güneş’in çığlığı... Terim “Biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin yani!” derken Güneş “24 sene önce yapılanların benzerini yaşıyoruz” sözlerini kullandı.

Bir dönem ‘Türkiye Futbol Direktörü” ünvanıyla Türk futboluna hizmet eden, A Millî Takım’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Avustralya maçını değerlendirdi. Sert eleştirilere karşı ‘Biraz toleranslı olalım” çağrısı yapan Terim “Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen tarafta olalım. Öldürmeyin yani! Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız, çıkarız! Kimse bırakmak gibi düşünceye kapılmamalı” ifadelerini kullandı.

HİÇ Mİ DEĞİŞMEDİK?

Gruptan çıkmak için bir galibiyetin bile yetebileceğini hatırlatan Terim “Hedefimiz ne? 48 takımda üçüncülere de şans var. Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. EURO 2008’de Portekiz’e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik” hatırlatması yaptı. Türkiye’ye dünya üçüncülüğünü getiren Şenol Güneş de TRT Spor’da “24 sene önce ben giderken ‘Senden olmaz’ deniyordu. Şimdi de Montella’ya ‘Senden olmaz’ deniyor. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. Hiç mi değişmedik biz?” isyanında bulundu.

GEREĞİNİ YAPACAKLAR

Fatih Terim “Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır” dedi. Şenol Güneş de “Biz merdivenin ilk basamağından düştük. Gruptan çıkarız” diye konuştu.

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