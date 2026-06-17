Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti sonrası A Milli Takım'a moral mesajı gönderdi. Erdoğan, turnuvayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu aracılığıyla millilere desteğini iletti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, sürpriz şekilde Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kara bulutları dağıtacak mesaj, Türkiye'den ulaştı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya yenilgisiyle başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı. Erdoğan'ın mesajı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takıma iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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"MORALLERİ BOZULMASIN"

Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı'nın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı. TFF Başkanı, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. 'Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz' demiş" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'daki futbolcuların büyük moral bulmasını sağlayan bu sözler, Avustralya yenilgisi sonrası oluşan kasvetli havayı dağıttı.

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