Sadece biz değil, dünya da şaşkın! Sebebi ise favori görüldüğümüz maçta Avustralya’nın 2-0 kazanması. İşte dünya basınından öne çıkanlar...

La Gazzetta Dello Sport: Montella için kötü başlangıç. Türkiye, Avustralya duvarına çarptı. Türkiye, fiziksel gücü yüksek Avustralya’ya çözüm bulamadı.

Tuttosport: Avustralyalı gençler, Türkiye’yi şaşkına çevirdi.

Dünya basını da mağlubiyete şaşırdı! Türkler duvara çarptı

Bild: Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları bulunan Türkiye, Avustralya’ya ayak uyduramadı. Avustralya’nın atletizmi, Türkiye’nin tekniğini bozdu.

RAI: Teknik direktör Montella için acı başlangıç. Avustralya ile Türkiye arasındaki maç, şaşırtıcı bir 2-0’la sonuçlandı.

Dünya basını da mağlubiyete şaşırdı! Türkler duvara çarptı

DaIly MaIl: 2026 Dünya Kupası’nda kendi grubunda bile favori olmayan Avustralya, iki muhteşem golle 2-0’lık galibiyetle futbol dünyasını şaşırttı.



The Sun: Avustralyalılar D Grubu’nda BÜYÜK bir sürpriz yaparak ABD ile aynı puana yükseldi.



AS: Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmanın tecrübesizliğini sahada hissetti. Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kenan Yıldız’ın oyuna girmesiyle Türkiye daha etkili oldu. Ancak Avustralya savunmaya çekildi ve kontra tehdidi devam etti.

Dünya basını da mağlubiyete şaşırdı! Türkler duvara çarptı

MARCA: Türkiye sonuna kadar mücadele etti, ancak defalarca Avustralya duvarına çarptı. Kenan Yıldız ne yapacağını bilemedi. Avustralya işi ciddiye alıyor.

L’EQUIPE: “Hayal kırıklığı oluşturan bir dönüş. 2002’deki üçüncülüklerinden bu yana ilk Dünya Kupası maçlarında Türkiye, Vancouver’da Avustralya’ya (0-2) şok bir yenilgi aldı.

Dünya basını da mağlubiyete şaşırdı! Türkler duvara çarptı

BİZİM ÇOCUKLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: TOPARLANACAĞIZ

MERİH: Futbol hatalar oyunu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik. Olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok. Diğer maçta gereğini yapacağız.

KEREM: Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize ediyor. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!

FERDİ: Böyle başlamak istemezdik, beklenmedik bir sonuç! İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmayı aşamadık çözüm bulamadık. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok! Toparlanacağız!

ABDÜLKERİM: Oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontrataktan bir gol yedik. Aslında buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız. Herhangi bir öz güven kaybımız yok.

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