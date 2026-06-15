Dünya basını da mağlubiyete şaşırdı! Türkler duvara çarptı
Sadece biz değil, dünya da şaşkın! Sebebi ise favori görüldüğümüz maçta Avustralya’nın 2-0 kazanması. İşte dünya basınından öne çıkanlar...
- La Gazzetta Dello Sport'a göre Türkiye, fiziksel gücü yüksek Avustralya'ya çözüm bulamadı ve Montella için kötü bir başlangıç oldu.
- Bild, Avustralya'nın atletizminin Türkiye'nin tekniğini bozduğunu belirtti.
- RAI, maçın şaşırtıcı bir 2-0'la sonuçlandığını ve teknik direktör Montella için acı bir başlangıç olduğunu vurguladı.
- Daily Mail, favori olmayan Avustralya'nın iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşırttığını yazdı.
- AS, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın tecrübesizliğini sahada hissettiğini ve sadece Arda Güler'in takımı ayakta tutmaya çalıştığını belirtti.
- MARCA, Türkiye'nin defalarca Avustralya duvarına çarptığını ve Avustralya'nın işi ciddiye aldığını aktardı.
- L'Equipe, Türkiye'nin 2002'deki üçüncülüklerinden bu yana ilk Dünya Kupası maçlarında şok bir yenilgi aldığını ifade etti.
- Merih, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ve bunun Dünya Kupası'ndaki ilk tecrübeleri olduğunu söyledi.
- Kerem, kapanacaklarını ve kontra atak bulacaklarını bildiklerini ancak iyi oynarken geriye düşmenin demoralize ettiğini belirtti.
- Ferdi, böyle başlamak istemediklerini, iki kere geldiklerinde gol yediklerini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.
- Abdülkerim, oyunun kontrol altında olduğunu ancak kontrataktan gol yediklerini ve önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacaklarını ifade etti.
La Gazzetta Dello Sport: Montella için kötü başlangıç. Türkiye, Avustralya duvarına çarptı. Türkiye, fiziksel gücü yüksek Avustralya’ya çözüm bulamadı.
Tuttosport: Avustralyalı gençler, Türkiye’yi şaşkına çevirdi.
Bild: Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları bulunan Türkiye, Avustralya’ya ayak uyduramadı. Avustralya’nın atletizmi, Türkiye’nin tekniğini bozdu.
RAI: Teknik direktör Montella için acı başlangıç. Avustralya ile Türkiye arasındaki maç, şaşırtıcı bir 2-0’la sonuçlandı.
DaIly MaIl: 2026 Dünya Kupası’nda kendi grubunda bile favori olmayan Avustralya, iki muhteşem golle 2-0’lık galibiyetle futbol dünyasını şaşırttı.
The Sun: Avustralyalılar D Grubu’nda BÜYÜK bir sürpriz yaparak ABD ile aynı puana yükseldi.
AS: Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmanın tecrübesizliğini sahada hissetti. Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kenan Yıldız’ın oyuna girmesiyle Türkiye daha etkili oldu. Ancak Avustralya savunmaya çekildi ve kontra tehdidi devam etti.
MARCA: Türkiye sonuna kadar mücadele etti, ancak defalarca Avustralya duvarına çarptı. Kenan Yıldız ne yapacağını bilemedi. Avustralya işi ciddiye alıyor.
L’EQUIPE: “Hayal kırıklığı oluşturan bir dönüş. 2002’deki üçüncülüklerinden bu yana ilk Dünya Kupası maçlarında Türkiye, Vancouver’da Avustralya’ya (0-2) şok bir yenilgi aldı.
BİZİM ÇOCUKLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: TOPARLANACAĞIZ
MERİH: Futbol hatalar oyunu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik. Olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok. Diğer maçta gereğini yapacağız.
KEREM: Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize ediyor. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!
FERDİ: Böyle başlamak istemezdik, beklenmedik bir sonuç! İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmayı aşamadık çözüm bulamadık. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok! Toparlanacağız!
ABDÜLKERİM: Oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontrataktan bir gol yedik. Aslında buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız. Herhangi bir öz güven kaybımız yok.