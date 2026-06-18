2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Özbekistan ise tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşamış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Anthony Taylor

Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de başladı.

Fayzullaev

ÖZBEKİSTAN'DAN TARİHİ GOL

Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti. Bu gol, Özbekistan’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Kolombiya'nın golleri ise Munoz, Luis Diaz ve Campaz'dan geldi.

Kolombiya bir sonraki maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, Özbekistan ise Portekiz'le karşılaşacak.

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