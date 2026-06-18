Türkiye Gazetesi
Kolombiya, Özbekistan'ı 3 golle geçti! Tarihi anlar yaşandı
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Özbekistan ise tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşamış oldu.
Özetle DinleKolombiya, Özbekistan'ı 3 golle geçti! Tarihi anla...
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan, Kolombiya'yı ağırladı.
- Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
- Özbekistan'dan Fayzullaev, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.
- Kolombiya'nın gollerini Munoz, Luis Diaz ve Campaz attı.
- Özbekistan'da RAMS Başakşehir'den Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray'dan Sanchez ilk 11'de yer aldı.
- Bir sonraki maçlarda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ise Portekiz ile karşılaşacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de başladı.
ÖZBEKİSTAN'DAN TARİHİ GOL
Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti. Bu gol, Özbekistan’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Kolombiya'nın golleri ise Munoz, Luis Diaz ve Campaz'dan geldi.
Kolombiya bir sonraki maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, Özbekistan ise Portekiz'le karşılaşacak.
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