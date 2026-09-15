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Bir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı

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Okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik yurt genelinde 48 noktada operasyonlar yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Operasyonda 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı” dedi. "Organize suç örgütleri peşlerini bırakacağımızı zannetmesin" mesajı veren Çiftçi, önümüzdeki günlerde de iadeler için Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya da ziyaretler gerçekleştireceğini ifade etti.

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Amasya'da gazetecilere açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Bakan Çiftçi 8 aylık dönemde Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesi olmak üzere 684 kişinin iade edilmesini sağladıklarını belirtti.

Bir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiBir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı

Çiftçi, iade edilen 684 kişinin 167'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu vurguladı.

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Temaslar dahilinde önümüzdeki günlerde Yunanistan, Almanya ile İtalya'ya ziyaretler düzenleyeceğini açıklayan Çiftçi, ilgili ziyaretlerine devam edeceğini ifade etti.

Bir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiBir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı

“GÜRCİSTAN 438 KİŞİYİ İADE ETTİ”

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz.

“73 BİN HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRDİK”

Bu yıl 184 bin suç unsurunun belirlendiğini hatırlatan Çiftçi, "Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar" diye konuştu.

Bir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiBir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı
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1 GÜNDE 3 BİN 500 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Suç örgütlerine karşı güvenlik önlemlerinin yeni eğitim- öğretim döneminde okullarda daha da genişletildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda bin 8 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok ilan veren, eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelikti. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı. Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek.

Bir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı
Başlık ResmiBir günde 2 bin 477 gözaltı! Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç, Bakan Çiftçi açıkladı

“YÜZDE 14'LÜK BİR DÜŞÜŞ”

Asayiş suçlarına ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, 2026'nın 8 aylık döneminde kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında 267 bin olay meydana geldiğine işaret etti.

Çiftçi, "Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Bu sene 267 bin, Türkiye'de kişilere karşı en önemli 8 suç başlığından bahsediyorum. Suç işlenmiş. Bu sene yüzde 14'lük bir düşüşe şahit oluyoruz. Bu bizim açımızdan sevindirici bir oran” diyerek 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdıklarında yüzde 14'lük bir düşüş olduğunu gördüklerini anlattı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını ifade eden Çiftçi, yine 8 ay 10 günlük zamanda 2021-2025 yılları ortalamasında 196 bin 500 olan olay sayısının bu yıl 136 bin 600'e gerilediğini, bunun yüzde 30,5'lik düşüşe karşılık geldiğini belirtti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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