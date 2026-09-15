Bataryayı büyütmek yerine bunu yaptılar! Dünyanın en verimli elektrikli otomobili ortaya çıktı
Volkswagen, elektrikli otomobillerde daha büyük bataryalar yerine verimliliğe odaklanan Mission Efficiency prototipini tanıttı. Seri üretim teknolojilerinden yararlanan araç, 1.278 kilometrelik gerçek yol testinde 100 kilometrede yalnızca 6,89 kWh tüketti. Model ayrıca 0,158’lik hava sürtünme katsayısıyla dikkat çekici bir aerodinamik başarıya imza attı.
VOLKSWAGEN’DEN TÜKETİM REKORU
Volkswagen, elektrikli otomobillerde menzili artırmak için bataryaları büyütmek yerine enerji tüketimini düşürmeye odaklandı.
Mission Efficiency adı verilen prototip, seri üretim teknolojilerine yakın çözümleriyle geliştirildi. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça dikkat çekici: Araç, gerçek yol testinde 100 kilometrede sadece 6,89 kWh tüketti.
1.278 KİLOMETRELİK GERÇEK YOL TESTİ
Mission Efficiency, Almanya'nın Wolfsburg kentinden başlayarak Polonya ve Çekya üzerinden Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kadar uzanan 1.278,36 kilometrelik bir test sürüşüne çıktı.
Araç, ortalama 67,72 km/s hızla gerçekleştirilen sürüşte şarj kayıpları hariç 6,89 kWh/100 km tüketim değerine ulaştı.
BATARYA SADECE BİR KEZ ŞARJ EDİLDİ
Prototipte 54,9 kWh net kapasiteli batarya kullanıldı. Volkswagen'in gerçek yol testinde araç, uzun parkur boyunca yalnızca bir kez şarj edildi.
Şarj sırasında oluşan kayıplar da hesaba katıldığında tüketim 7,51 kWh/100 km olarak ölçüldü. Araç Viyana'ya ulaştığında ise gösterge panelinde 164 kilometrelik tahmini menzil bulunuyordu.
KONTROLLÜ TESTTE TÜKETİM 6,48 KWH'YE DÜŞTÜ
Volkswagen, Mission Efficiency'yi Ehra-Lessien test pistinde de sınadı. Klima ve diğer yardımcı sistemlerin kapalı olduğu, eğimsiz parkurda araç sabit 68 km/s hızla ilerledi.
Bu kontrollü koşullarda tüketim daha da düştü ve 100 kilometrede 6,48 kWh seviyesine ulaştı.
HAVA SÜRTÜNME KATSAYISINDA DÜNYA REKORU
Mission Efficiency'nin düşük tüketiminde aerodinamik yapı büyük rol oynuyor. Aracın hava sürtünme katsayısı 0,158 olarak açıklandı.
Volkswagen bu değerin, yola çıkma onayına sahip otomobiller arasında dünya rekoru olduğunu belirtiyor. Damla biçimli gövde, düz alt bölüm ve gizli kapı kolları hava direncini azaltıyor.
TEKERLEKLER BİLE ÖZEL TASARLANDI
Volkswagen'e göre tekerlekler, geleneksel otomobillerde toplam aerodinamik direncin yüzde 25 ila 30'unu oluşturabiliyor.
Bu nedenle Mission Efficiency'de jant ve çamurluk tasarımına özel önem verildi. Jantların içindeki yönlendiriciler hava akışını düzenlerken, düz jant kapakları da türbülansı azaltmaya yardımcı oluyor.
GÜNEŞ PANELLERİNDEN 30 KİLOMETRE MENZİL
Prototipin cam tavanı ve bagaj kapağında toplam 370 watt güç üreten güneş hücreleri bulunuyor.
Bu paneller uygun güneşlenme koşullarında aracın günlük menziline 30 kilometreye kadar katkı sağlayabiliyor. Üretilen enerji ise doğrudan motor yerine klima ve elektronik sistemler gibi yardımcı tüketicileri besliyor.
133 BEYGİRLİK MOTOR VE 2+2 KOLTUK
Mission Efficiency'de yeni ID. Polo'dan alınan 99 kW, yaklaşık 133 HP gücündeki elektrik motoru kullanılıyor. Araç önden çekişli ve yeni nesil MEB+ teknolojisine dayanıyor.
4.775 mm uzunluğundaki otomobil, 2+2 koltuklu bir coupe olarak tasarlandı. 481 litrelik bagaj hacmi bulunan modelde arka koltuklar yaklaşık 1,60 metreye kadar boyu olan yolculara uygun.
SATIŞA ÇIKMAYACAK AMA GELECEĞE IŞIK TUTACAK
Mission Efficiency, mevcut hâliyle satışa sunulmayacak. Alüminyum, karbon fiber takviyeli plastik ve aramid kompozit gibi malzemeler, prototipin uygun maliyetli bir seri üretim modeline dönüşmesini zorlaştırıyor.
Ancak Volkswagen'in asıl amacı başka: Daha büyük bataryalar kullanmadan, daha az enerji tüketen elektrikli otomobiller geliştirmek. Mission Efficiency, markanın gelecekteki elektrikli modelleri için önemli teknolojilerin ön gösterimi niteliğinde.