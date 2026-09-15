Bataryayı büyütmek yerine bunu yaptılar! Dünyanın en verimli elektrikli otomobili ortaya çıktı

KONTROLLÜ TESTTE TÜKETİM 6,48 KWH'YE DÜŞTÜ

Volkswagen, Mission Efficiency'yi Ehra-Lessien test pistinde de sınadı. Klima ve diğer yardımcı sistemlerin kapalı olduğu, eğimsiz parkurda araç sabit 68 km/s hızla ilerledi.

Bu kontrollü koşullarda tüketim daha da düştü ve 100 kilometrede 6,48 kWh seviyesine ulaştı.