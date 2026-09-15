Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi yeni iddialar gündeme geldi. Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydında yer alan sözleri anlattı. Ayrıca, Güllü’nün ölüm gecesi Tuğyan’ın giydiği kanlı pijamanın Eminoğlu’nun evinden çıktığı iddia edildi.

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 1 Ekim’de yapılması beklenen ilk duruşma öncesinde yeni iddialar gündeme taşındı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini belirttiği ses kaydının içeriğine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu ayrıca, Güllü’nün ölüm gecesi giydiği öne sürülen kanlı pijamanın da kendi evinden çıktığını söyledi.

“SES KAYDININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM”

Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünden önce yaşanan anlara ilişkin olduğu öne sürülen görüntü ve ses kayıtlarının savcılık tarafından incelendiğini belirtti.

ATV'nin haberine göre Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının dinletildiğini belirterek, “Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için” ifadelerini kullandı. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye yönelik bazı sözler söylediğini öne sürdü.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

“GEL, SENİ ATACAĞIM”

Eminoğlu’nun aktardığı iddiaya göre söz konusu kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye, “Gel gel şimdi seni atacağım” dediği öne sürüldü.

Güllü’nün ise bu sözlere karşılık “Sebep ne?” diye sorduğu iddia edildi. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın bu soruya “Sebep çok” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

“O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM”

Öte yandan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in daha önce yaptığı belirtilen bir ses kaydındaki ifadeler de yeniden gündeme geldi.

Tuğberk’in söz konusu kayıtta, “Olayın olduğu zaman Türkiye’de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı” dediği aktarıldı.

Bu ifadelerin, soruşturma kapsamında incelenen görüntülerin içeriğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtildi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

KANLI PİJAMA İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Güllü’nün ölüm gecesi üzerinde olduğu öne sürülen pijamayla ilgili oldu.

Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi giydiği iddia edilen ve üzerinde kan bulunduğu öne sürülen pijamanın, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun evinde saklandığı ileri sürüldü.

Söz konusu pijamanın Eminoğlu’nun evindeki depoda bulunduğu iddia edilirken, kıyafetin neden burada tutulduğu ve nasıl bu noktaya geldiği konusunda ise henüz netlik bulunmadığı belirtildi.

Kanlı olduğu öne sürülen pijamanın neden bu şekilde saklandığına ilişkin soru işaretlerinin ise soruşturma kapsamında cevap beklediği ifade edildi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

“YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİ” İDDİASI

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğu belirtilen bazı görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde Gülter’in, iddiaya göre yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada halay çektiği öne sürüldü.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

Öte yandan Gülter’in geçmişte hastalara yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyası kapsamında nasıl değerlendirileceği ve ilk duruşmada hangi ayrıntıların ele alınacağı merak konusu oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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