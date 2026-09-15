Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi yeni iddialar gündeme geldi. Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydında yer alan sözleri anlattı. Ayrıca, Güllü’nün ölüm gecesi Tuğyan’ın giydiği kanlı pijamanın Eminoğlu’nun evinden çıktığı iddia edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 1 Ekim’de yapılması beklenen ilk duruşma öncesinde yeni iddialar gündeme taşındı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini belirttiği ses kaydının içeriğine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu ayrıca, Güllü’nün ölüm gecesi giydiği öne sürülen kanlı pijamanın da kendi evinden çıktığını söyledi.

“SES KAYDININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM”

Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünden önce yaşanan anlara ilişkin olduğu öne sürülen görüntü ve ses kayıtlarının savcılık tarafından incelendiğini belirtti.

ATV'nin haberine göre Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının dinletildiğini belirterek, “Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için” ifadelerini kullandı. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye yönelik bazı sözler söylediğini öne sürdü.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
Başlık ResmiGüllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
BAKMADAN GEÇME
Güllü
GÜNDEM

Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten kardeşi Tuğyan'a sert sözler: Kardeşliğimiz söz konusu değil

“GEL, SENİ ATACAĞIM”

Eminoğlu’nun aktardığı iddiaya göre söz konusu kayıtta Tuğyan’ın Güllü’ye, “Gel gel şimdi seni atacağım” dediği öne sürüldü.

Güllü’nün ise bu sözlere karşılık “Sebep ne?” diye sorduğu iddia edildi. Eminoğlu, kayıtta Tuğyan’ın bu soruya “Sebep çok” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
Başlık ResmiGüllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

“O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM”

Öte yandan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in daha önce yaptığı belirtilen bir ses kaydındaki ifadeler de yeniden gündeme geldi.

Tuğberk’in söz konusu kayıtta, “Olayın olduğu zaman Türkiye’de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı” dediği aktarıldı.

Bu ifadelerin, soruşturma kapsamında incelenen görüntülerin içeriğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtildi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
Başlık ResmiGüllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

KANLI PİJAMA İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Güllü’nün ölüm gecesi üzerinde olduğu öne sürülen pijamayla ilgili oldu.

Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi giydiği iddia edilen ve üzerinde kan bulunduğu öne sürülen pijamanın, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun evinde saklandığı ileri sürüldü.

Söz konusu pijamanın Eminoğlu’nun evindeki depoda bulunduğu iddia edilirken, kıyafetin neden burada tutulduğu ve nasıl bu noktaya geldiği konusunda ise henüz netlik bulunmadığı belirtildi.

Kanlı olduğu öne sürülen pijamanın neden bu şekilde saklandığına ilişkin soru işaretlerinin ise soruşturma kapsamında cevap beklediği ifade edildi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
Başlık ResmiGüllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

“YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİ” İDDİASI

Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğu belirtilen bazı görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Söz konusu görüntülerde Gülter’in, iddiaya göre yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada halay çektiği öne sürüldü.

Güllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş
Başlık ResmiGüllü’nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı… Eski nişanlısı açıkladı: ‘Gel seni camdan atacağım’ demiş

Öte yandan Gülter’in geçmişte hastalara yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyası kapsamında nasıl değerlendirileceği ve ilk duruşmada hangi ayrıntıların ele alınacağı merak konusu oldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"
Güllü'nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı...
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
"HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ!"
Bill Gates'ten korkutan yapay zekâ sözleri
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
UEFA duyurdu: Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçına İtalyan hakem
Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçına İtalyan hakem
Kaydet
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Havalimanında nefes kesen operasyon! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Kaydet
Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta: Yolun sonu şampiyonluk olsun
Trabzonspor-Galatasaray maçı biletleri satışta
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.