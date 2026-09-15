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Spor

Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta: Yolun sonu şampiyonluk olsun

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Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta: Yolun sonu şampiyonluk olsun

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Karadeniz ekibinin taraftarları, sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet beklediklerini belirterek, şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabakanın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk alanında bulunan bilet satış gişesine yoğun ilgi gösterirken; Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan maç için Trabzon'a gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için sıraya girdi.

Trabzonspor taraftarları, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
Başlık ResmiTrabzonspor taraftarları, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

"GOLLERİ SALAH ATSIN"

Almanya'dan Galatasaray maçı için Trabzon'a gelen Gökhan Direkli, "İnşallah kazanırız diye ümit ediyorum ve bu şekilde de önümüz açılır. Takım dengesiz gidiyor ancak bu maçı kazanıp moral ve motivasyon ile beraber alt sıralarda değil de en üst sıralarda yer alırız inşallah. Maçı da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Gollerin 2'sini de Salah atsın" dedi.

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GALATASARAY MAÇI İÇİN AVUSTURYA'DAN GELDİ

Avusturya'dan dev mücadele için şehre gelen Selin Kaya, "Galatasaray maçı için Avusturya'dan geldim. Bir hevesle gidiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Galatasaray karşılaşmasını da umarım kazanırız. 2-1 biteceğini düşünüyorum, golleri de Salah atar" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Hollanda'dan gelen Emin Aksoy, karşılaşmayı heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Heyecanla bekliyoruz. Birazdan biletimizi alacağız. İnşallah maçta da iyi bir sonuç alıp Hollanda'ya geri gideriz. Sadece pozitif düşünüyoruz, negatif düşünecek bir durum yok. Olumlu bir şekilde inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok. 2-1 de biz kazanırız" diye konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor.
Başlık ResmiSüper Lig'de Trabzonspor'un 7, Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor.

"SKOR TAHMİNİM 3-0"

Tolgahan Öztürk, galibiyet beklentisini aktararak, "Maça gideceğim, inşallah Galatasaray'ı yeneceğiz. Skor tahminim ise 3-0. Bu galibiyetle beraber yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Golleri de Salah, Onuachu ve yeni transfer Dju atacak. Bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

Niyazi Zavrak da bilet almak için beklediğini söyleyerek, "Bugün izinliyim, bu yüzden bilet almak için geldim. İnşallah Galatasaray'ı yeneriz. Maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni transfer Dju ve Salah'tan golleri bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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