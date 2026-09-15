Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci: Dev maçla dönüyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci: Dev maçla dönüyor

Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen ve Lemina’nın sahada olması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kocaelispor’u tek golle geçerek liderlik koltuğunu geri alan sarı kırmızılılar, millî ara öncesinde deplasmanda yaralı Trabzonspor ile karşılaşacak.

TRABZON'DA SAHADA OLABİLİR

Bu kritik maç öncesinde gözler sakatlara çevrildi. Sağlık heyeti Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina’nın Trabzon kafilesinde yer alması için yoğun mesai harcıyor. Sporting ve Kocaeli maçlarında forma giyemeyen ikilinin Trabzon’da sahada olması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Mauro Icardi
SPOR

Mauro Icardi'nin geri dönüş hayaline engel: Takımda görmek istemiyor
Galatasarayda Victor Osimhen sevinci: Dev maçla dönüyor
Başlık ResmiGalatasarayda Victor Osimhen sevinci: Dev maçla dönüyor

SINGO MİLLİ ARADAN SONRA

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Kocaelispor ile oynadıkları maçın ardından sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Trabzonspor maçına yetiştirmek isteriz ama gidişatlarına bakmak gerekiyor. Ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa onları kullanmayacağız. Ancak şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo, milli takım arasından sonra tekrar başlayacak. O da bir darbe almıştı. Geçen sene sakatlık yaşadığı ayağı değil, diğer ayağına arkadan bir darbe almıştı. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark yapmış!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, zirveyle fark 6'ya çıktı
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
Uzman isimden dikkat çeken analiz
"KADROSU YETERSİZ"
Serdar Dursun'dan gündem olacak F.Bahçe sözleri
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme!
"BU ŞEHRE YAKIŞMIYOR"
İsmail Kartal maç sonu isyan etti
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
Rusya ve Ukrayna anlaştı!
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
Icardi'nin geri dönüş hayaline engel
KAZA DEĞİL
KAZA DEĞİL "OLASI KAST"
17 yaşındaki Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı
"FAVORİ AMA DİKKATLİ OLUN!"
Fransa'dan Beşiktaş ve Greenwood itirafı
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
Gizemli kadın Rus ajanı mı?
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"HASTALIKLI BİR KOMPLO"
Trump, yapay zeka çağrılarına sert çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Haftanın notları
Haftanın notları
Kaydet
Türkiye Birleşik Devletleri
Türkiye Birleşik Devletleri
Kaydet
Borsada oyunun kuralları değişti!
Borsada oyunun kuralları değişti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.