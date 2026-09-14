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Dünya

Yapay zekanın yavaşlatılması çağrılarına Trump'tan tepki! "Hastalıklı bir komplo"

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Yapay zekanın yavaşlatılması çağrılarına Trump'tan tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın kontrolden çıkması yönündeki endişelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın yavaşlatılması yönündeki çağrılara tepki gösteren Trump, bu konuda 'hastalıklı bir komplo' yürütüldüğünü savundu ve ABD'nin Çin'in önünde olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın kontrolden çıkması yönündeki endişelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol mekanizması veya güvenlik sınırı, güçlü ve zeki (yüksek IQ sahibi) bir başkandır" ifadesini kullandı. Kendisini kastederek ABD'de bunun fazlasıyla bulunduğunu belirten Trump, yapay zeka geliştiricileri üzerinde "muazzam bir cezai ve düzenleyici yetkiye" sahip olduklarını söyledi.

"MEMNUNİYET DUYAN TEK TARAF ÇİN"

Trump, "Yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor ve bundan memnuniyet duyan tek taraf Çin" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka yarışında hangi devletin önde olduğunun belirleyici olduğunu savunan Trump, "yarışı o devletin kazanacağını" ifade etti. ABD'nin bu alanda Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde olduğunu ve bu üstünlüğünü sürdüreceğini ileri sürdü.

Trump ayrıca bazı yapay zeka şirketlerinin teknoloji aracılığıyla "kötü veya potansiyel olarak zararlı işler" yapılmasını engellediklerini ve bunu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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ABD Başkanı, Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin konuya ilişkin açıklamasını ise samimi bulmadığını söyledi.

Trump'ın açıklaması, Amodei'nin yapay zeka sektörünün gelişim hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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