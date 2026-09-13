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Spor

Ali Türkkan, JWRC'yi kazanan ilk Türk pilot oldu

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Ali Türkkan, JWRC'yi kazanan ilk Türk pilot oldu

Milli sporcu Ali Türkkan, 2026 FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak, Türk otomobil sporları tarihindeki en büyük başarıya imza attı.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre JWRC'de sezonun 5. ve son ayağı, Şili'de düzenlendi.

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SON GÜNE LİDER GİRDİ

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.

Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.

Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.

TARİHİ BİR İLKE İMZA ATTI

Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde JWRC şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yayımladığı tebrik mesajında "Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Ali Türkkan olmak üzere co-pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan’ı, ailesini, Castrol Ford Team Türkiye’yi, Serdar Bostancı’yı, Murat Bostancı’yı, sponsorlarını ve bu müthiş yolculuğa katkı sağlayan tüm ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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