İspanya'da podyumun zirvesi Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sini Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.
İlk defa Formula 1'e ev sahipliği yapan başkent Madrid'in 5,4 kilometrelik Madring Pisti'ndeki yarış, 57 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan 20 yaşındaki Antonelli, 1 saat 34 dakika 23.754 saniyelik süreyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun sekizinci galibiyetini elde etti.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 4.351 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ise liderden 5.089 saniye farkla üçüncü bitirdi.
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli (İtalya): 292
2. George Russell (Büyük Britanya): 211
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186
5. Charles Leclerc (Monako): 167
TAKIMLAR
1. Mercedes: 503
2. Ferrari: 358
3. McLaren: 306
4. Red Bull: 230
5. Racing Bulls: 77