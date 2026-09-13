Şam'da 'SDG' ve 'İsrail' mesajı! "Fesih önemli, derhal hayata geçirilmeli"

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin fesih kararının önemli olduğunu vurguladı. "Bu adım zaman geçmeden sahada hayata geçmelidir" diyen Fidan, "İsrail bölgede tehdit oluşturuyor. İsrail'in adımları terörle mücadeleye zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edeceğini ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'a geldi. Uluslararası Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan, görüşmelerin ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan Şamda: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem mesajı

ŞEYBANİ: STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'Nİ AKTİF HALE GETİRECEĞİZ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yeniden aktif hale getirileceğini söyledi.

Konsey kapsamında siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarının yanı sıra enerji, eğitim, kültür ve Suriyelilerin geri dönüşü gibi başlıklarda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Şeybani, konseyin düzenli şekilde çalışacağını ifade etti.

Şeybani, alınan kararların takibini yapacak bir genel sekreterlik kurulacağını, konsey bünyesinde çok sayıda teknik komite ve alt komitenin de faaliyet göstereceğini kaydetti.

ENERJİDE ORTAK STRATEJİ, TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile Suriye arasında özellikle enerji alanında kapsamlı bir işbirliği stratejisi oluşturulacağını belirten Şeybani, gaz, elektrik ve enerji ağlarının birbirine bağlanmasının gündemde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini belirten Şeybani, geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Şeybani ayrıca Suriye'deki milli üretimin desteklenmesi ve sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hakan Fidan Şamda: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem mesajı

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN YENİ İMKANLAR HAZIRLANIYOR

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü konusunun da Türkiye ile yürütülen işbirliğinin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Şeybani, dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla çeşitli imkanlar sunacaklarını söyledi.

Şeybani, konaklama ve iş imkanlarının yanı sıra farklı alanlarda destekleri kapsayan bir imkanlar paketi hazırladıklarını ifade etti.

ANKARA'DAKİ SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILMAK ÜZERE

Diplomatik ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Şeybani, Ankara'daki Suriye Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçirilmesi için son aşamaya gelindiğini belirtti.

Şeybani, büyükelçiliğin yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olacağını söyledi.

Hakan Fidan Şamda: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem mesajı

İSRAİL'E TEPKİ: 1974 ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ

Bölgedeki gelişmelere de değinen Şeybani, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

18 Ağustos'ta Ebu Zuhur Havalimanı'nın hedef alınmasını, Suriye devletinin yeni dönemdeki yeniden inşa sürecine yönelik doğrudan bir darbe olarak değerlendiren Şeybani, İsrail'in bölgede istikrarsızlığın devam etmesini istediğini savundu.

Suriye'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Şeybani, İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki sınırlarına dönmesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Şeybani, Suriye'nin ihlallere karşı diplomatik mücadeleyi esas aldığını belirterek Türkiye'nin tutumuna da teşekkür etti.

Hakan Fidan Şamda: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem mesajı

"TÜRKİYE'NİN ASİL DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ"

Şeybani, Türkiye'nin İsrail'in ihlallerini kınayan ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlılığı savunan tutumunu desteklediklerini söyledi ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin asil duruşunu destekliyoruz ve kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE BUGÜN HÜR BİR İRADE İLE KARARLARINI ALIYOR"

Suriye'nin bugün kendi iradesiyle kararlar aldığını belirten Şeybani, ülkenin milli egemenliğini ve çıkarlarını koruyacak adımlar attığını söyledi.

Devlet kurumlarının işleyişinin güçlendirildiğini ifade eden Şeybani, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ve diplomatik ilişkileri daha da genişletmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hakan Fidan Şamda: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem mesajı

FİDAN: SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SON İKİ YILDA BÜYÜK İVME KAZANDI

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ise konuşmasının başında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyete misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin son iki yılda önemli bir ivme kazandığını belirten Fidan, Aralık 2024'ten sonra Suriye'nin sadece Türkiye ile değil, tüm dünyayla ilişkilerinde yeni bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Fidan, Suriye'nin eski yönetim döneminde dünyadan izole edildiğini ve halkın baskı altında tutulduğunu belirterek, yeni dönemde yaşanan gelişmelerin bölgeye istikrar, ülkeye barış ve ekonomik kalkınma getirdiğini söyledi.

"SURİYE'YE YÖNELİK ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ VAR"

Suriye'nin yeni dönemde terörle mücadele ve ekonomik kalkınma alanlarında önemli adımlar attığını belirten Fidan, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin Suriye hükümetinin çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Fidan, Suriye hükümetinin uluslararası toplum, bölge ülkeleri ve Türkiye ile farklı alanlarda yapıcı işbirliğini geliştirmek için önemli çaba gösterdiğini ifade etti.

TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA ORTAK PLANLAMA GRUBU

İki ülke arasındaki çok sayıda konunun sistematik şekilde ele alınması gerektiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın NATO Zirvesi marjında Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeye işaret etti.

Fidan, iki liderin talimatıyla dışişleri bakanlıkları arasında ortak bir planlama grubu kurulması kararı alındığını belirterek şöyle konuştu: "İki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler."

Fidan, ticari, lojistik, kültürel, siyasi ve ekonomik konuların tek tek ele alınarak mevcut durumlarının değerlendirileceğini söyledi.

"SURİYE YARALARINI SARMAYA BAŞLADI"

Suriye'deki ekonomik gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Fidan, ülkenin savaşın yol açtığı yaraları sarmaya başladığını ifade etti.

Bunun yalnızca Suriye halkı açısından değil, bölgenin tamamı açısından önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bölgedeki savaşların, çatışmaların ve işgallerin Suriye örneğinde olduğu gibi sona ermesini ve bölgenin huzur, refah ve güvenliğe kavuşmasını temenni etti.

ERDOĞAN'IN SURİYE ZİYARETİ İÇİN HAZIRLIK

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti uzun zamandır arzu ettiğini belirten Fidan, ziyaretin şartlarını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Fidan, Şam ziyaretinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ortak planlama grubunun yapabileceği çalışmaları da değerlendirdiklerini kaydetti.

"BÜTÜN SİLAHLI UNSURLAR MERKEZİ DEVLET YAPISINDA BİRLEŞMELİ"

Suriye'deki iç bütünleşme sürecine ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Fidan, son dönemde entegrasyon konusunda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Fidan, SDG'nin kendisini feshetmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyon yönündeki deklarasyonunu önemli ve değerli bir adım olarak nitelendirdi.

Bunun Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara verilmiş yapıcı bir cevap olduğunu belirten Fidan, deklarasyonun sahada vakit kaybedilmeden uygulanmasını ve sürecin sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Fidan, Suriye'deki tüm silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesinin ülkenin istikrarı açısından zorunlu olduğunu söyledi.

Bu sürecin Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Fidan, iç savaş döneminden kalan tüm silahlı grupların milli ordu çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, bunun ülkeye yatırım gelmesi, devlet yapısının güçlenmesi ve vatandaşların kendilerini güvende hissetmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZ DAHA ÖZGÜR VE GÜVENDE OLMALI"

Entegrasyon sürecinin Suriye'deki tüm vatandaşları kapsaması gerektiğini belirten Fidan, eşit vatandaşlık vurgusu yaptı.

Fidan, farklı inanç ve etnik kimliklerin inkâr edilmemesi, vatandaşların baskı altında kalmadan kendilerini özgürce ifade edebilmesi ve yaşayabilmesinin önemine dikkat çekti.

Fidan, entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşların da geçmişe kıyasla kendilerini daha güvende ve daha özgür hissedecekleri bir ortamın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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