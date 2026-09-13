Annelik molası sona erdi! Pınar Deniz iddialı diziyle dönüyor

Annelik nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle setlere dönüş yapmıştı. Başarılı oyuncu şimdi de iddialı dizi Şapkalı Kadınlar ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Pınar Deniz, annelik molasının ardından kariyerinde hız kesmiyor. Sinema filmiyle setlere dönen Deniz, şimdi de NOW TV'de başrolünü üstleneceği yeni diziyle televizyon izleyicisiyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Başarılı oyuncu Pınar Deniz yaklaşık 2 yıl önce kendisine teklif edilen ancak hamileliği nedeniyle kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar” dizisiyle sonunda anlaşmaya vardı.

Pınar Deniz

AYŞE ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Necati Şahin’in kaleme aldığı ve O3 Medya imzası taşıyan “Şapkacı Kadınlar”, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İzmir’in Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen dizi, Ayşe isimli köylü bir kadının şapka devrimiyle birlikte hayatının değişmesini ve zamanla bir stil ikonuna dönüşmesini konu alıyor. Pınar Deniz dizide baş karakter Ayşe’ye hayat verecek.

Selahattin Paşalı

PARTNERİ SELAHATTİN PAŞALI

Kasım ayında sete çıkması planlanan dizinin afiş çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, İzmir’in Kurtuluş mücadelesi yıllarını konu alan yapım için ilk kez birlikte objektif karşısına geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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