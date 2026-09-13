Kaskına arı girdi, faciaya neden oldu! 75 yaşındaki yaya can verdi

Konya’nın Derebucak ilçesinde motosiklet sürücüsünün kaskına arı girmesi sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen motosiklet, 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş’a çarptı. Kazada hayatını kaybeden Demirbaş son yolculuğuna uğurlanırken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Derebucak ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi.

Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş’a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abdullah Demirbaş’ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası