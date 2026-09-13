Ertuğrul Gazi’yi anma programında konuşan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek “Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem, gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaygıdır” dedi.

Bilecik’te düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi anma programında açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, özellikle gençlere ve ailelere seslendi. Bakan Gürlek “Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyettir” dedi.

Gençlere ve ailelere kritik uyarılar: En büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzaklar

"GENÇLERİMİZİ İHMAL ETMEYELİM"

Bakan Gürlek, izlenmesi gereken yol haritasını şöyle açıkladı:

Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişme ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etki işin içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Evimize yönlendirmek için çok gayret edelim.

"BARIŞIN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ"

Gürlek’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Ertuğrul Gazi bu topraklara geldiğinde eminim ki Türkmen ocaklarının yalnızca bu gününü değil, yüzlerce yıl sonrasında düşünmüş, sahip olduğu Büyük Devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bırakmıştı. Milletimiz de bin yıla uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekillere bugünlere kadar taşımıştı. Şanlı milletimiz tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştu. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Gençlere ve ailelere kritik uyarılar: En büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzaklar

"DEVLETİN VARLIK GAYESİ EVVELİ EMİRDE ADALETTİR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti şanlı tarihimizde bize emanet edilen en değerli mirasımızdır. Onu ebediyete kadar kül ve bağımsız yaşatmak için başta siz Türkmen beyler olmak üzere bu bayrağı kendisine klavuz edene, milletimizin bütün fertleriyle birlik ve beraberlik içinde devletimizi korumaya ve kollamaya, bu toprakları ebediyen vatan olarak yaşatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Büyük Türkiye mücadelesinin merkezinde aynı adalet anlayışı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletin varlık gayesi evveli emirde adalettir. Devamında emniyet nihayetinde huzur ve selamettir. İşte bu anlayışla Türkiye yüzünü inşa ediyoruz.

Gençlere ve ailelere kritik uyarılar: En büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzaklar

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY MİLLET OLMA ŞUURUMUZ"

Bu irade Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi Büyük Türkmen Bey 'i Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla kararlılıkla sürdürülmektedir. O gün Oba kıl çadırından oluşuyordu. Bugün ise çatısı tüten binalardan oluşuyor. O günün birçok hayat biçimi modern çağda değişti. Ancak değişmeyen tek şey millet olma şuurumuz, devlet olma inancımız, vatan dediğimiz, bu aziz topraklara duyduğumuz millet ve tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek günümüze ay yıldızı al bayrak olarak ulaşan tavizsiz bağımlılığımızdır.

"MİLLETİN GÜCÜ, HEDEFLERİMİZDEN DAHA BÜYÜK"

Her kültürden vatandaşımız bizim canımızın bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz, biz bütün oluştan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir, bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir. Bu ülkenin ve vatanın aleyhinde kim hareket ederse karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını bulacak, milletimize zarar vermek isteyenler hukuk devletimizin en kararlı karşılığını alacaktır. Hedefimiz büyüktür. Fakat bu milletin gücü, iradesi ve medeniyet birikimi hedeflerimizden daha büyüktür. Sözlerime son verirken bu toprakları yurt tutarak bir cihan devletinin kuruluşuna öncülük eden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, bütün kahraman ecdadlarınızı rahmet, minnet, ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Cenab -ı Allah'tan rahmet diliyor. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 745. Ertuğrul Gazi anla ve yürük şenliklerinin bildiğimizi, beraberliğimizi, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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