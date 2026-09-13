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Eğitim

Bakan Tekin yeni eğitim yılının yol haritasını açıkladı: “Yetkin ve erdemli insan”

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Bakan Tekin yeni eğitim yılının yol haritasını açıkladı: “Yetkin ve erdemli insan”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yayımladığı mesajında yeni dönemin önceliklerini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde üçüncü eğitim öğretim yılına girildiğini belirten Tekin, modelin merkezinde “yetkin ve erdemli insan” anlayışının bulunduğunu vurguladı. Tekin, öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, öğrendiklerini hayatla buluşturmalarını ve güçlü bir şahsiyet geliştirmelerini hedeflediklerini ifade etti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı. Yeni eğitim yılında öğrencilerin edindikleri bilgiyi nasıl kullandıklarına ve hangi değerleri benimsediklerine odaklanacaklarını belirten Tekin, matematiğin kazandırdığı muhakeme, tarihin verdiği şuur, edebiyatın geliştirdiği idrak ve bilimin sunduğu imkanların öğrencilerin hayatında karşılık bulmasını istediklerini söyledi. Tekin, “Bilginin şahsiyete ve hayata intikalini sağlamak, maarifin en esaslı meselelerinden biridir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Başlık ResmiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

OKULLARDA OYUNA DAHA FAZLA YER AÇILACAK

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul hayatında oyuna daha fazla yer verileceğini açıkladı. “Maarifin Kalbinde Oyun” anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını belirten Tekin, öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişim kurma, birlikte hareket etme, paylaşma, bekleme, kazanma ve kaybetme gibi hayatın önemli kazanımlarını yaşayarak öğrenmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

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YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ MESAJI

Tekin, yapay zekânın hayatın pek çok alanını değiştirdiğine dikkat çekerek öğrencilerin teknolojiyle ilişkisine de vurgu yaptı. Teknolojiyi kullanmanın yanı sıra ona yön verecek iradeye sahip olmanın önemini belirten Tekin, öğrencilerin doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilmelerini, dijital dünyada mahremiyetlerini korumalarını ve gerektiğinde ekranı kapatıp kendi zamanlarına hükmedebilmelerini önemsediklerini ifade etti.

Bakan Tekin, yenilenen EBA, MEBİ, DİLİM ve diğer dijital eğitim imkanlarının da öğrencilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

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ÖĞRETMENLERE GÜVEN VE HUZUR MESAJI

Öğretmenlerin yeni eğitim dönemindeki rolüne de değinen Tekin, Bakanlık olarak öğretmenlerin mesleklerini huzur ve güven içinde icra edebilmeleri, mesleki birikimlerini geliştirebilmeleri ve emeklerinin hak ettiği itibarı görmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

VELİLERE ÇAĞRI: OKUL VE AİLE ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENDİRİLSİN

Çocukların eğitiminde aile ile okul arasındaki iletişimin önemine dikkat çeken Tekin, velilere de çağrıda bulundu. Öğretmenlerin mesleki birikimi ile velilerin çocuklarına dair bilgi ve ilgisinin bir araya gelmesinin öğrencilerin gelişimini yakından takip etmek açısından önemli olduğunu belirten Tekin, okul ve aile arasındaki irtibatın yeni eğitim yılında da canlı tutulmasını istedi.

Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, aileler ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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