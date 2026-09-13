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Veli görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanacak! Veliler nasıl randevu alacak?

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Veli görüşmeleri yalnızca

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılı genelgesine göre, veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanarak yapılacak. Peki, "Okul Randevu Sistemi" ile veliler nasıl randevu alacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Veli Randevu Sistemi"nin daha etkin hâle getirilmesine yönelik açıklamaları üzerine, sistemde önemli değişikliler yapıldı. Eski sistemde veliler e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinden öğretmenlerin uygunluğuna göre randevu oluşturabiliyordu.

Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak ancak mevcut sistemden farklı olarak başvuru kanallarının çeşitlendirilmesi, okulun da veli adına randevu oluşturabilmesi ve velinin süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alabilmesi sağlanacak.

Veli görüşmeleri yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanacak! Veliler nasıl randevu alacak?
Başlık ResmiVeli görüşmeleri yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanacak! Veliler nasıl randevu alacak?

RANDEVUSUZ ZİYARETLERE İZİN VERİLMEYECEK

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

VELİLER NASIL RANDEVU ALACAK?

Bu doğrultuda veliler yalnızca "okulrandevu.meb.gov.tr" adresinden değil, aynı zamanda Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) mobil uygulaması e-Okul VBS Mobil, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) olmak üzere farklı kanallar üzerinden de randevu sürecini başlatabilecek.

Yeni sistemle birlikte okullar, gerektiği durumda veli adına randevu oluşturacak ve randevularla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.

Ayrıca oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve görüşmenin içeriği konu başlığı bağlamında Bakanlıkça takip edilebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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