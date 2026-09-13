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15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem

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15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, çocukları, gençleri ve aileleri hedef alan suç yapılanmalarına yönelik yürütülen “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. 15 ili kapsayan soruşturmalarda, bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı MASAK incelemeleriyle tespit edildi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla yürütülen “Ailem Güvende” operasyonları toplam 15 ili kapsıyor.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

FUHUŞ VE MÜSTEHCEN İÇERİK AĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

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MASAK TESPİT ETTİ: YABANCI KURULUŞLARDAN YÜKSEK TUTARLI FON

Soruşturmanın mali ayağında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.

Söz konusu fonların hangi kaynaklardan geldiği, para hareketlerinin amacı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri de uygulandı.

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“MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.

Gürlek, Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocukları, gençleri ve aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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