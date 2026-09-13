İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmen May el-Toukhy'nin "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmi kazandı. Çok konuşulan "NAZA" belgeseline ise "Jüri Özel Ödülü" verildi.

Venedik şehrinin Lido Adası'nda 2 Eylül'de başlayan dünyanın en eski film festivali sona erdi. Filistin ve Gazze temalı mesajların yer verildiği festivalde

En iyi film ödülü olan büyük ödül "Altın Aslan", yönetmenliğini Mısır asıllı Danimarkalı May el-Toukhy'nin üstlendiği "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmine verildi. Film İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Nazi işgalinden yeni kurtulan Danimarka'da geçiyor. Alman askerleriyle ilişki kuran kadınların, savaş sonrası topluma hesap vermesi feminist bir tonda işleniyor.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Dau" filmiyle Rus asıllı İngiliz vatandaşı Ilya Khrzhanovsky layık görüldü.

83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu! NAZA rüzgarı esti

"NAZA" DAMGASI

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen İsrailli yönetmenlerin "NAZA" filmi de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı. Film prömiyerinde 25 dakika alkışlanmasıyla rekor kırdı. Önceki alkış rekoru 24 dakikayla yine Gazze konulu "Hind Receb'in Sesi" filminde yaşanmıştı.

83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu! NAZA rüzgarı esti

Ödül töreninde, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "Wild Horse Nine" filminde gösterdiği performansla ABD'li aktör John Malkovich alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Kvinde Ukendt" filmindeki rolüyle Danimarkalı aktris Mathilde Arcel layık görüldü.

83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu! NAZA rüzgarı esti

Festivalde ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise "Un bon Petit Soldat" filminin senaristleri Stephane Brize, Coralie Amedeo, Olivier Gorce'a verildi.

FİLİSTİN BAYRAKLI UÇURTMALAR

Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, ödül gecesi öncesinde köklü festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde, Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak festival yönetimine, gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi.

Bu arada, 84. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

83. Venedik Film Festivali kazananları belli oldu! NAZA rüzgarı esti

ÖDÜL TABLOSU

Ödül Kazanan Film En İyi Film (Altın Aslan) May el-Toukhy Woman Unknown Jüri Büyük Ödülü Lee Chang-dong Possible Love En İyi Yönetmen (Gümüş Aslan) Ilya Khrzhanovsky DAU Jüri Özel Ödülü Yuval Abraham & Rachel Szor NAZA En İyi Kadın Oyuncu (Volpi Kupası) Mathilde Arcel Woman Unknown En İyi Erkek Oyuncu (Volpi Kupası) John Malkovich Wild Horse Nine En İyi Senaryo S. Brizé, C. Amédéo, O. Gorce Un Bon Petit Soldat En İyi Genç Oyuncu Malou Khebizi 15/18

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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