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Ekonomi

Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor

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Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor

Sucuk, pastırma, kavurma ve dönerde yeni dönem başlıyor. Fıstıklı sucuk ve peynirli pastırmaya sınırlama getirilirken dönerin “yaprak” veya “kıyma” olduğu etikette açıkça yazılacak. Ayrıca geleneksel ürünlerde tütsüleme işleminin önüne geçilirken “burger” tanımı ilk defa mevzuata giriyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketicinin yanıltılmasını önlemek, geleneksel ürünlerin özgün yapısını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için kuralları yeniden düzenliyor. Bakanlık yürütülen resmî kontrol sonuçları, bilimsel gelişmeler ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nde düzenlemeye gidilmesine yönelik çalışmasını tamamladı.

Yeni düzenleme “burger” ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar birçok düzenlemeyi içeriyor.

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BURGER İLK KEZ MEVZUATA GİRİYOR

Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması mecburi olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.

Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
Başlık ResmiEt ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor

İlk kez “burger” ürünü tanımı ve kriterleri eklenerek burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesine yönelik düzenleme getiriliyor. Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımı kısıtlanıyor.

Et ürünleri üretiminde kullanılan bir işlem basamağı olan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanırken sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerin kullanımının da önüne geçilecek. Böylece söz konusu ürünlerin alışılmış tat-aroma özelliği korunarak “geleneksel ürün” şeklinde üretiminin devam etmesi amaçlanıyor.

Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
Başlık ResmiEt ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor

DÖNER ETİKETLERİNDE ŞEFFAFLIK

Döner adının etikette; üretim şekline bağlı olarak “yaprak döner”, “yaprak-kıyma döner” ve “kıyma döner” şeklinde yazılması mecburi olacak. Ayrıca et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin maksadı dışında (ürün ağırlığını artırmak gibi) kullanılmasını önlemek amacıyla kısıtlayıcı hükümler belirlenerek var olan hükümler detaylandırılacak.

Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
Başlık ResmiEt ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
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Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğa başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg’dan 400 mg/kg’a çıkarılıyor. Ayrıca döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20’den yüzde 15’e indiriliyor.

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