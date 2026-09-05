Kırmızı ette tartım sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeyle sıcak karkas ağırlığının esas alınması, mükerrer fire uygulamalarını önleyerek üretici ile sektör arasındaki anlaşmazlıkların azaltılmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağıyla, kırmızı et sektöründe uygulama birliği sağlanması için karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde teslim edilen ürün miktarının karşılığı olarak ‘sıcak karkas ağırlığı’nın esas alınması öngörülüyor.

Mevcut durumda sektörde pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyor. Bu da ürünün ağırlığıyla ilgili tereddütlere ve mükerrer fire uygulamalarına yol açabiliyor.

Kırmızı ette sığır karkasın fiyatı sıcak ağırlığa göre belirlenecek: Fire kesintisinin önüne geçilecek

Sıcak karkas ağırlığının esas alınmasıyla, soğutma kaynaklı ağırlık kayıplarının varsayımsal oran olan yüzde 2 üzerinden yeniden düşülmesine yönelik uygulama da önlenecek. Böylece, ülke genelinde mükerrer fire uygulamalarının engellenmesi, uygulama farklılıklarının önlenmesi, ölçüm birliğinin sağlanması ve ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Kırmızı ette sığır karkasın fiyatı sıcak ağırlığa göre belirlenecek: Fire kesintisinin önüne geçilecek

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince “Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin tamamına yakın bir kısmında tartım sıcak şeklinde uygulanmaktadır. Kırmızı et sektöründe bu tartımın kabul görmesiyle, üretici ürününün miktarını anında kantarda görür ve ürünün soğumasını beklemek zorunda kalmaz. Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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