Kaptanın gözcü itirafı dosyaya girdi: Marmara'daki gemi faciasında ifadeler ortaya çıktı

Silivri açıklarında yaşanan ve bir geminin batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından şüphelilerin hakimlikte verdiği ifadeler ortaya çıktı. Tutuklanan iki kaptan kazanın sorumluluğunu kabul etmezken, iki isim de gemide gözcü bulunmadığını doğruladı.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çarpışmanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemideki 10 mürettebata henüz ulaşılamazken, kazaya ilişkin hazırlanan savcılık sevk yazısında "Alsu" gemisindeki vardiya düzenine ve alınmayan güvenlik önlemlerine dikkat çekildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden "Tuğberk İmamoğlu" ile "Alsu" gemisinin çarpışmasına ilişkin 6 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık, kazanın meydana geldiği sırada "Alsu" gemisinin köprü üstünde yalnızca 3. kaptan ve vardiya zabiti Murat Evciman'ın bulunduğunu belirledi.

Sevk yazısında, gemide herhangi bir gözcü veya dümencinin görevlendirilmediği kaydedildi.

Evciman'ın kazadan yalnızca iki gün önce gemiye katıldığı ve 00.00-04.00 vardiyasında görev yaptığı belirtilirken, geminin ve köprü üstündeki cihazların kullanımına henüz yeterince hakim olmayan vardiya zabitinin tek başına bırakılmasının da kazaya ilişkin kusur unsurları arasında değerlendirildiği aktarıldı.

KAPTANIN GÖZCÜ İTİRAFI

Savcılık yazısında, "Alsu" gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'ın kaza sırasında köprü üstünde olmadığı ve kamarasında istirahatte bulunduğu belirtildi.

Erarslan'ın ifadesinde, olay sırasında gemide gözcü bulunmadığını ve şirketin Emniyetli Yönetim Sistemi kapsamında gözcü bulundurulması gerektiğini kabul ettiği kaydedildi. Kaptan, gözcü görevlendirilmesinin kendi inisiyatifinde olduğunu da ifade etti.

Bu beyanın, bilirkişi raporundaki köprü üstü vardiya organizasyonunun usulüne uygun oluşturulmadığı ve kaptanın seyir güvenliğine ilişkin denetim görevini yerine getirmediği yönündeki değerlendirmelerle örtüştüğü belirtildi.

Kaptanın gözcü itirafı dosyaya girdi: Marmaradaki gemi faciasında ifadeler ortaya çıktı

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Savcılığın sevk yazısında 3. kaptan Murat Evciman'ın da kazanın önlenmesi açısından gerekli müdahaleleri zamanında yapmadığı ifade edildi.

Buna göre Evciman, karşı geminin tehlikeli manevrasını yaklaşık yarım deniz mili mesafeden fark etti. Ancak bu aşamada hız azaltma, makineyi durdurma veya tam tornistan gibi çarpışmayı önleyebilecek manevralara başvurmadı. Yalnızca iskele yönünde rota değişikliğine devam ettiği belirtildi.

Bilirkişi heyetinin de söz konusu davranışların kazanın meydana gelmesinde ve ortaya çıkan ağır sonucun oluşmasında kusur teşkil ettiği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

Kaptanın gözcü itirafı dosyaya girdi: Marmaradaki gemi faciasında ifadeler ortaya çıktı

İKİ KAPTAN TUTUKLANDI

Savcılık, "Tuğberk İmamoğlu"nun çarpışmanın ardından batması ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata halen ulaşılamamış olmasını da dikkate alarak Ahmet Erarslan ve Murat Evciman'ın "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmasını istedi.

Hakimlik, iki kaptanın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

KAPTAN KAZAYI KARŞI GEMİNİN MANEVRASINA BAĞLADI

Ahmet Erarslan ise hakimlikteki ifadesinde kazanın kendi kusurundan kaynaklanmadığını savundu.

Kaza sırasında kamarasında istirahatte olduğunu söyleyen Erarslan, çarpışmanın ardından köprü üstüne çıktığını ve "Tuğberk İmamoğlu"nu yaklaşık 300 metre mesafede gördüğünü anlattı.

Erarslan, karşı geminin telsiz üzerinden "iskeleye al" uyarısı yaptığını, "Alsu"nun bu yönde manevra yapmasına rağmen diğer geminin sancağa dönerek kendilerine çarptığını öne sürdü. Ayrıca "Tuğberk İmamoğlu"nun AIS cihazının kapalı olduğunu iddia etti.

Murat Evciman da kazanın diğer geminin rotasını "Alsu"nun üzerine çevirmesi nedeniyle meydana geldiğini savundu. Evciman, karşı gemiyle aralarındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde tehlikeyi fark ettiğini ve telsizden uyarıda bulunduğunu belirtti.

Evciman, çarpışmanın ardından ikinci kaptan Barış Hazar'ın köprü üstüne geldiğini ve gemiyi diğer gemiden uzaklaştırmak için manevra yaptığını ifade etti.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında 2. kaptan Barış Hazar, başmühendis Necip Meraloğlu, makine yağcısı Serkan Ayar ve 2. makinist Murat Gezgin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Hakimlik, bu 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Böylece "Alsu" gemisinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu. Kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 mürettebatı arama çalışmaları ise soruşturmayla birlikte devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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