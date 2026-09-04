MSB duyurdu: Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Bakanlık, ilk günden bu yana bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan geminin yerini tespit ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin belirlendiğini açıkladı.

MSB'den paylaşılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TCG Akın

GÖZLER YENİ AŞAMADA

Kazanın ardından bölgede Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. TCG Akın’ın enkazın yerini tespit etmesiyle birlikte, operasyonun yeni aşamasında teknik imkanların daha etkin şekilde devreye alınacağı değerlendiriliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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