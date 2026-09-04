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Spor

Okan Buruk'tan Sane kararı: Kriz böyle çözülecek!

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Okan Buruk'tan Sane kararı: Kriz böyle çözülecek!

G.Saray’da kriz, sakatlık yüzünden erken bitti. Son iki maçta yedek kalan Leroy Sane, “20 dakikalık oyuncu değilim” restini çekmişti. Barış Alper’in sakatlığı imdada yetişti (!) Buruk, Sane’ye 11’de forma verip gönül alacak…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında bu akşam Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir’e konuk olacak. Lige Çorum FK karşısında 2-2’lik beraberlikle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından Erzurumspor FK’yı 4-0 ve Göztepe’yi 3-2 mağlup etmişti. Çorum FK karşısında maça ilk 11’de başlayan ancak performansıyla eleştirilen Leroy Sane, sonraki iki maçta yedek kulübesinde kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk’un Sane’nin yerine Barış Alper’e şans vermesi, Alman futbolcunun “Ben 20 dakikalık oyuncu değilim” isyanına sebep olmuştu.

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Sarı-kırmızılı takımda patlak veren bu kriz, yönetimin oyuncuyla yaptığı görüşme ve Barış’ın sakatlığıyla şimdilik hafif atlatılmış oldu. Barış, ayağındaki ödem sebebiyle MR’a girmiş ve önceki gün yapılan idmana katılmamıştı. Okan Buruk hem Barış’ı riske atmamak hem de Sane’nin gönlünü yapmak için Alman oyuncuyu ilk on birde oynatmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Batrakov da ilk defa ilk on birde şans bulacak. Rus futbolcunun antrenman performansından memnun olan Buruk, Batrakov ile başlayacak.

SON GOLLER ONDAN

Başakşehir ile Galatasaray arasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan son maçta, Galatasaray’ın iki golünü de Leroy Sane kaydetmişti.

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