Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer! 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi için geri sayım sürerken siyasi dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. 5 Eylül'de yapılacak seçim öncesi 4 CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'li 4 belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında Üsküdar'daki son gelişmeleri aktardı.

Atik'in aktardığı bilgilere göre, Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Dört meclis üyesinin katılımı için AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Üsküdarda dengeleri değiştirecek transfer! 4 CHPli meclis üyesi AK Partiye geçti

Atik'in aktardıkları şu şekilde:

"CHP'li arkadaşları adına açıklama yapan Tahsin Usta, Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdıklarını anlattı. Üzerlerinde herhangi bir baskı ya da pazarlık olmadığını da açıkladı.

Şöyle diyor:

“Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarla beraber karar verdik. Hiçbir baskı altında kalmadık. Hiçbir pazarlığın içinde de değiliz. Derdimiz, amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet etmek.”

Usta, bu hizmeti AK Parti çatısı altında gerçekleştirebileceklerini düşündüklerini ve buna inandığını söyledi. Bu nedenle AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve oradaki diğer AK Partililere, dört üye adına teşekkürlerini sundu.

Üsküdarda dengeleri değiştirecek transfer! 4 CHPli meclis üyesi AK Partiye geçti

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Şimdi tabii bu değişiklikten, bu transferden sonra CHP'de 23, Cumhur İttifakı'nda ise 21 meclis üyesi bulunuyor.

Cumartesi günü yapılacak seçimde daha önceki oylamada zaten birkaç oy farkı vardı ve bazı oylar geçersiz sayılmıştı. AK Parti'nin adayı seçimi kazanamamıştı. Bu transferlerden sonra zannediyorum Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçer diye düşünüyorum"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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