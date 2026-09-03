Ankara'nın Sincan ilçesinde 30 Ağustos Pazar günü evinden kendi aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ı arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Küçükerdoğan'ın aracı, programı takip eden bir izleyicinin ihbarı üzerine bulundu. Aracın içerisinde kendisine ait cep telefonuna da ulaşıldı. Telefonun uçak modunda olduğu belirlendi. Öte yandan Küçükerdoğan’ın kaybolmadan önce tartıştığı Hamza Bey de canlı yayına katıldı ve hakkındaki iddialara cevap verdi.

Sincan'da yaşayan 46 yaşındaki üç çocuk babası İsmail Küçükerdoğan, 30 Ağustos'ta evinden aracıyla çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Küçükerdoğan'dan günlerdir haber alınamaması üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.

Müge Anlı’da kayıp İsmail Küçükerdoğan’ın aracı bulundu! Şüphe çeken isim yayına bağlandı

Küçükerdoğan'ı bulmak için çalışmalar devam ederken, programı takip eden bir izleyiciden gelen ihbar arama sürecinde yeni bir gelişmenin yaşanmasını sağladı. İzleyici, yayında paylaşılan bilgilerden yola çıkarak İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirtilen aracı plakası üzerinden tanıdı.

Aracı gördüğünü belirten izleyici, bölgeden çektiği fotoğraf ve görüntüleri program ekibine gönderdi. İhbarın değerlendirilmesinin ardından ekipler harekete geçti ve Küçükerdoğan'ın aracı bulundu.

Müge Anlı’da kayıp İsmail Küçükerdoğan’ın aracı bulundu! Şüphe çeken isim yayına bağlandı

ARAMA ÇALIŞMALARI ÇINGIRAKLI MAĞARA ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Aracın bulunmasının ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Sincan Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Savcılık izninin ardından araçta gerçekleştirilen aramada, torpido gözünün üzerinde İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu bulundu.

Cep telefonunun uçak modunda olduğu tespit edilirken, araçta elde edilen deliller ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Aracın bulunduğu bölgenin dağlık olması nedeniyle arama çalışmaları da genişletildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, dronlarla bölgedeki dağlık alan ve mağaraları taradı.

Çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki iz takip köpeği Tom, kadavra köpeği Herkül ve AFAD ekipleri de katıldı.

Arama çalışmalarının, Ayaş ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarında bulunan ve definecilerin uğrak noktalarından biri olduğu öne sürülen Çıngıraklı Mağara çevresinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Müge Anlı’da kayıp İsmail Küçükerdoğan’ın aracı bulundu! Şüphe çeken isim yayına bağlandı

AİLESİ ENDİŞELİ: BENİ YALNIZ BIRAKMA, NE OLUR DÖN GEL

İsmail Küçükerdoğan'ın ailesi, onun kendi isteğiyle söz konusu bölgeye gittiğine ihtimal vermediklerini belirtti. Aracın dağlık bir bölgede bulunmasının endişelerini artırdığını ifade eden aile, Küçükerdoğan'ın gasp edilmiş ya da zorla başka bir yere götürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

İsmail Küçükerdoğan'ın annesi, canlı yayında oğluna gözyaşları içinde seslenerek, "Canlıysan gel, duy sesimi kuzum" dedi.

Küçükerdoğan'ın eşi Dilek Küçükerdoğan da yayında duygusal anlar yaşadı. Eşine çağrıda bulunan Dilek Küçükerdoğan, "Beni yalnız bırakma, ne olur dön gel" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da kayıp İsmail Küçükerdoğan’ın aracı bulundu! Şüphe çeken isim yayına bağlandı

EŞİ: DEFİNECİLİKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTU

Dilek Küçükerdoğan, eşinin aracının bulunduğu bölgeyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve definecilikle ilgisinin olmadığını dile getirdi.

İsmail'in şifalı su aramak için bölgeye gitme gibi bir alışkanlığının bulunmadığını belirten Dilek Küçükerdoğan, eşinin herhangi bir cilt rahatsızlığının olmadığını, yalnızca şeker hastalığı bulunduğunu söyledi.

Aracın normal bir şekilde park edilebilecek bir noktada değil, dağlık ve ıssız bir bölgede bulunmasının kendilerini daha fazla endişelendirdiğini ifade eden Küçükerdoğan, eşinin bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı’da kayıp İsmail Küçükerdoğan’ın aracı bulundu! Şüphe çeken isim yayına bağlandı

TARTIŞTIĞI HAMZA CANLI YAYINA BAĞLANDI

İsmail Küçükerdoğan'ın kaybolmadan önce trafikte tartıştığı 38 yaşındaki Hamza da programa telefonla bağlandı.

Hamza, Küçükerdoğan ile trafikte tartıştıklarını doğrularken kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Bunun üzerine programa bağlanan ve tartışma anına tanık olduğunu söyleyen Hacı Bey, Hamza'nın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

TANIĞIN İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Hacı Bey, sabah saatlerinde olay yerine geldiğinde İsmail Küçükerdoğan ile Hamza'nın tartıştığını gördüğünü ve ikiliyi ayırdığını iddia etti.

Tartışma sırasında Hamza'nın Küçükerdoğan'a ağır küfürler ettiğini öne süren Hacı Bey, Hamza'nın "O telefonu verecek, videomu silecek" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

Hacı Bey ayrıca Hamza'nın aracının arka koltuğundan bir tornavida aldığını ve İsmail Küçükerdoğan'ın peşinden koştuğunu ileri sürdü. Yaşananların ardından güvenlik görevlilerini de durumdan haberdar ettiğini belirtti.

MÜGE ANLI'DAN MERAK UYANDIRAN ANONS

Öte yandan Müge Anlı, konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandığını duyurdu. Endişeli konuşan Anlı, Küçükerdoğan'ın ailesinin Ankara'ya doğru yola çıktığını, yarın neler olduğunu aktaracağını duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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