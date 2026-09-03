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Ekonomi

Pazarda kilosu 300 TL! Üretici verimden memnun

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Pazarda kilosu 300 TL! Üretici verimden memnun
Fotoğraf Başlığı Pazarda kilosu 300 TL! Üretici verimden memnun

Bamya da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Burhaniye pazarında bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirirken, bamyanın kilosu 300 liraya satılıyor.

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Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, bu sene ilk defa ektiği kınalı bamyanın da çok ilgi gördüğünü söyledi.

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İlgiden memnun olduğunu kaydeden Mustafa Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Bu sene ilk defa ektiğim kınalı bamyada çok ilgi gördü. Şu anda kilosunu 300 liradan satıyorum. Bunun tohumunu İzmir Bornova’dan getirdim. Busene bir dekar alanda ekmiştim. Seneye daha geniş alanda ekmek istiyorum. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

Pazarda kilosu 300 TL! Üretici verimden memnun
Başlık ResmiPazarda kilosu 300 TL! Üretici verimden memnun
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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