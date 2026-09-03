Yeni sezon yapımları arasında yer alan Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Bozdağ Film imzalı dönem dizisi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesini ve Alanya Prensesi Destina ile kesişen hikayesini ekranlara taşıyacak. İlk bölüm fragmanının ardından Aşk ve Taht yayın tarihi, saati ve oyuncu kadrosu izleyicilerin gündemine geldi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin çalkantılı dönemlerinden birini konu alan Aşk ve Taht, yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı dizide iktidar mücadelesi, saray dengeleri ve Destina ile Alaeddin Keykubat'ın yollarının kesişmesi hikayenin merkezinde yer alıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk ve Taht dizisi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de başlayacak. Kanalın yayımladığı 1. bölüm fragmanıyla dizinin yayın günü ve saati kesinleşti. Yeni sezonun dönem yapımlarından biri olan Aşk ve Taht, ilk bölümüyle çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın yıllarca süren esaretinin ardından Selçuklu tahtına uzanan mücadelesini konu alıyor. Alaeddin'in Alanya Prensesi Destina ile karşılaşmasıyla hikayeye aşk, intikam ve saray içindeki güç savaşları da dahil olacak. Destina'nın zaman içerisinde Mahperi Hunad Hatun olarak sarayın en etkili isimlerinden biri haline gelen yolculuğu da dizinin öne çıkan hikaye hatlarından birini oluşturacak.

Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht 1. bölüm tarihi belli oldu

AŞK VE TAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Aşk ve Taht'ın başrollerinde Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas bulunuyor. Akın Akınözü Sultan Alaeddin Keykubat'ı, Bosna Hersekli oyuncu Merjem Siljak Alanya Prensesi Destina'yı canlandırıyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Selin Genç ve Merve Polat gibi isimler yer alıyor.

Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht 1. bölüm tarihi belli oldu

Bozdağ Film imzalı dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlenirken yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay bulunuyor. Aşk ve Taht, Selçuklu sarayındaki veraset ve iktidar mücadelelerini Alaeddin Keykubat ile Destina'nın hikayesi üzerinden işleyecek. Destina'nın saraydaki yükselişi ve Alaeddin'in hükümdarlık yolculuğu, dizinin aşk ve tarih eksenindeki ana anlatısını oluşturacak.

Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht 1. bölüm tarihi belli oldu

AŞK VE TAHT DESTİNA'YI KİM OYNUYOR?

Alanya Prensesi Destina karakterini Merjem Šiljak canlandırıyor. Bosna Hersekli oyuncu, Aşk ve Taht ile Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini yaşayacak.

AŞK VE TAHT ALAEDDİN KEYKUBAT'I KİM OYNUYOR?

Sultan Alaeddin Keykubat karakterine Akın Akınözü hayat veriyor. Karakterin zindandan çıkarak Selçuklu tahtına uzanan mücadelesi dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

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