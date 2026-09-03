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Bir haftada 2 tokalaşma! Özgür Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu

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Bir haftada 2 tokalaşma! Özgür Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir haftada iki kez tokalaşan Özgür Özel, tepkileri üzerine çekti. Uzatılan eli havada bırakmanın kendisine yakışmayacağını belirten Özel, "Onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı" dedi.

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28 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Kocaeli milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de tören düzenlenmiş; burada 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'le, Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması dikkat çekmişti.

O kareler gündem olurken önceki gün de 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılan iki isim yine tokalaşırken kameralara yansıdı.

Kimileri CHP'den ayrılıp başka parti kuracak kadar Kılıçdaroğlu'na karşı gelen Özel'in bu karelerini eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel'e bu kareler soruldu.

"UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKMAK OLMAZ"

Durumun insani olduğunu belirten Özel, "Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız orada dururken, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Yani ayrıca yani karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Doğru da bir yaklaşım değil" dedi.

Bir haftada 2 tokalaşma! Özgür Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu
Başlık ResmiBir haftada 2 tokalaşma! Özgür Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu

"BANA DOĞRU GELİYOR, NE YAPALIM?"

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendisi için bir değeri olmadığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu: "Adli yıl açılışında da ben gittim, 10 dakika kadar önceden gittim, oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Şimdi bana doğru geliyor. Yani benden 30-35 yaş büyük bir insan. Türkiye'nin bütün protokolü orada. Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e ama, Özgür Özel gülümsedi mi, belki bir jest bir mimik açısından olabilir.

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"TOPLU İĞNE UCU KADAR YERİ KALMADI"

Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı. Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affetmeyeceğim."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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