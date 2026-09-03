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Yeni Parti'de kopuş başladı! 12 milletvekili CHP'ye dönecek iddiası

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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Mustafa Yavuz, Yeni Parti'ye geçen 12 milletvekilinin 1 Ekim itibarıyla CHP'ye döneceğini öne sürdü. Yavuz, isimlerin kendisine teyit edildiğini ancak milletvekillerinin talebi üzerine açıklamayacağını söyledi.

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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında CHP ve Yeni Parti arasındaki milletvekili trafiğine ilişkin dikkat çeken bir kulis iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Mustafa Yavuz, bir süredir görüştüğü Yeni Partili milletvekillerinden aldığı bilgileri paylaşarak 12 milletvekilinin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte CHP'ye döneceğini iddia etti.

Yavuz, söz konusu milletvekillerinin tamamının kendisine dönüş yapacaklarını net şekilde teyit ettiğini belirterek isimleri açıklamayacağını söyledi. Gazeteci, "12 isim bende belli. Hepsi çok rica ettiler 'ismimizi söyleme' diye. Ama 1 Ekim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecekler" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU KİMSEYİ ARAMAK İSTEMİYOR"

Programda konuşan gazeteci Ferhat Murat da Mustafa Yavuz'un iddiasını destekleyen bir kulis bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

Murat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti'ye geçen bazı milletvekilleriyle ilgili tutumuna ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerinin CHP'de kalması konusunda özel bir girişimde bulunmak istemediğini belirterek, "Ben kimseyi aramak istemiyorum. Bu konuyla ilgili kalan kalır, giden gider" dediğini aktardı.

Murat ayrıca Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin beklentilerinin karşılanmadığını öne sürdü. Özellikle birinci sıra garantisi alamayan, il başkanlığı konusunda istediği sonucu elde edemeyen isimlerin yeniden CHP'ye dönme ihtimali bulunduğunu savundu.

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"İÇERİDEKİ KARIŞIKLIK HAD SAFHADA"

Mustafa Yavuz ise Yeni Parti içerisinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını iddia etti. Yavuz, farklı siyasi yapılardan transferlerin yanı sıra CHP'den ayrılan bazı isimlerin de yeniden CHP ile temas kurduğunu söyledi.

İstanbul'daki gelişmelere de değinen Yavuz, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in farklı partilerden isimleri CHP'ye kazandırdığını belirtti. Yavuz, geçtiğimiz hafta Türkiye İşçi Partisi'nden bir belediye meclis üyesinin CHP'ye geçtiğini hatırlattı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin yeniden CHP'li yöneticilerle temas halinde olduğunu öne süren Yavuz, "Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha güçlü bir toparlanma göreceğiz" dedi.

Yavuz ayrıca Yeni Parti içerisindeki gerilimlerin giderek arttığını savunarak, önümüzdeki dönemde "büyük kütlesel anlamda kopuşlar" yaşanabileceğini ileri sürdü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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