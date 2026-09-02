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3. Sayfa

TikTok fenomenleri hakkında soruşturma! İki isim gözaltına alındı

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TikTok fenomenleri hakkında soruşturma! İki isim gözaltına alındı

TikTok'taki paylaşımları nedeniyle sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İki şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, iki sosyal medya fenomeni hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma yürütülüyor.

İKİ İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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