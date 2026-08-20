Bursa’da TikTok yayını yaptığı sırada tartıştığı kadını bıçaklayarak dehşet anlarını da kesintisiz yayınlamaya devam eden 'Karagül' lakaplı Merve A. hakim karşısına çıktı. "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" diyen Merve A. tahliye edildi.

Korkunç olay geçtiğimiz nisan ayında Osmangazi ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre, 'Karagül' lakabıyla tanınan Merve A. isimli kadın TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada yoldan geçen Gülcan Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, karşısındaki kadını darbettikten sonra yere düşürerek, elindeki kesici aletle saldırdı. Saldırı sırasında şüphelinin elindeki telefonu bırakmadığı, yayına kesmeden devam ettiği ve kanlar içindeki haliyle tehditler savurduğu öne sürüldü.

TikTok yayınında genç kadını bıçaklayan 'Karagül' lakaplı fenomen tahliye edildi! Savunması ortaya çıktı

"O BANA SALDIRDI" İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs, yüz ve kulak kısmından yaralanan Gülcan Ö.'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı muhafaza altına alırken, şüpheli Merve A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve bu nedenle karşılık verdiğini iddia etti.

TikTok yayınında genç kadını bıçaklayan 'Karagül' lakaplı fenomen tahliye edildi! Savunması ortaya çıktı

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Merve A. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık Merve A., duruşmada olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, serbest bırakılmasını talep etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hamile olduğunu belirten Merve A., "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini ve müvekkilinin pişman olduğunu belirterek, "Müvekkilimin hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak, tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan Gülcan Ö. ise olay sırasında Merve A.'yı herhangi bir şekilde tahrik etmediğini öne sürerek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, Merve A.'nın yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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