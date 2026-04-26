Karagül dehşeti yetmedi, şimdi de bu skandal! İzlenme uğruna engelli gence evi yaktırdı
Türkiye henüz 'Karagül' dehşetini atlatamamışken, TikTok’tan bir skandal daha patladı. Fenomen Onur Sermik, daha fazla 'hediye' ve izlenme uğruna zihinsel engelli bir genci maşa yapıp evi yaktırmaya kalktı. 'Bizi yakacaklar' diyen komşuların feryadı yeri göğü inletirken, fenomenin pişkin savunması 'bu kadarına da pes' dedirtti.
- Fenomen Onur Sermik, zihinsel engelli Adem Kartal'ı canlı yayınlarında 'evi yak', 'perdeyi tutuştur' gibi komutlarla kullanarak apartman sakinlerinin can güvenliğini hiçe saydı.
- Komşular, fenomenin eylemleri nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını ve her gece korkuyla uyandıklarını dile getirdi.
- Onur Sermik, engelli genci kullandığı iddialarına karşılık, gencin kendisiyle yayın yapmak için yalvardığını ve gelir elde ettiğini savunarak durumu meşrulaştırmaya çalıştı.
- Fenomen, bir yandan apartman sakinlerinden özür dilerken, bir yandan da canlı yayında komşularla alay eden ifadeler kullandı.
- Bu olay, sosyal medyanın denetimsizliğini ve toplumun savunmasız bireylerinin reyting objesi haline getirilmesini gözler önüne serdi.
Sosyal medya mecraları artık sadece vakit geçirilen yerler değil, vicdanın ve insanlığın rafa kalktığı birer "reyting panayırına" dönüştü.
Canlı yayında tanımadığı kadını sokak ortasında bıçaklayan 'Karagül' mahlaslı sosyal medya fenomeninin yaptıklarını atlatamadan korkunç bir olay daha yaşandı.
Fenomen Onur Sermik, daha fazla "hediye" ve "izlenme" alabilmek uğruna, zihinsel engelli bir gencin saflığını kullanarak büyük bir facianın kapısını araladı.
ENGELLİ ADAMI KULLANDILAR
Samsun’da yaşayan ve zihinsel engeli bulunan Adem Kartal’ı canlı yayınlarına meze yapan Onur Sermik, yaptıkları pes dedirtti.
"Evi yak", "perdeyi tutuştur", "yumurta kır" gibi komutlarla engelli genci adeta bir kukla gibi yöneten fenomen, sadece bir evin değil, koca bir apartmanın can güvenliğini hiçe saydı. Şans eseri alevler büyümedi ancak o anlarda ekran başında alkış tutan kişiler, TikTok’taki bu çürümüşlüğün ortağı oldu.
TİKTOK BATAKLIĞI CAN ALIYORDU
"Can güvenliğimiz yok" diyerek feryat eden komşular, her gece korkuyla uyandıklarını dile getiriyor. Sırf TikTok’tan üç beş kuruş fazla kazanmak için sergilenen bu tehlikeli oyunlar, apartman sakinlerini sokağa döktü.
SHOW Haber'e konuşan komşuların iddiasına göre, ekrandan gelen "şunu fırlat, evi yak, para vereceğiz" sesleri arasında huzur kalmadı.
PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ!
Hakkındaki iddialara Show Haber’de cevap veren Onur Sermik’in savunması ise yapılan rezaletten daha büyük bir skandala imza attı.
Engelli gencin kendisiyle yayın yapmak için "yalvardığını" iddia eden Sermik, bu durumu "Onlar da benim sayemde ciddi gelir elde ediyor" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.
Bir yandan apartman sakinlerinden özür dileyen fenomen, diğer yandan canlı yayında "Bugün de evi yaktırmam yok mu? Emrediyorum yak!" diyerek mağdur komşularla alay etmeye devam etti.
ARTIK BU İŞİN BOYUTU DEĞİŞTİ
TikTok’un algoritma boşluklarını ve denetimsizliğini fırsat bilen bu "izlenme canavarları", toplumun en savunmasız bireylerini birer "reyting objesi" haline getirmiş durumda.
Bu olay, sadece bir fenomen skandalı değil, sosyal medyanın ahlaki bir çöküşe, TikTok’un ise bir güvenlik tehdidine dönüştüğünün en somut kanıtıdır.