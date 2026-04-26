Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi. Sarı lacivertli oyuncu Archie Brown, penaltı pozisyonundaki itirazları nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Topla ceza sahası içine giren Leroy Sane, Dorgeles Nene'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sarı kırmızılı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyonda faul olmadığını işaret eden hakem Yasin Kol, oyunun sürmesini istedi. Kol, VAR kontrolünün ardından oyunu devam ettirdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Talisca penaltıyı kaçırdı, Fenerbahçeliler kahroldu

ARCHİE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü. Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılılar, penaltı pozisyonuna ilişkin olarak bir paylaşım yaparak "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımlarına devam eden sarı kırmızılılar, "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.

