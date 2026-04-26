Galatasaray penaltı bekledi, Fenerbahçeli yıldız cezalı duruma düştü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI
Topla ceza sahası içine giren Leroy Sane, Dorgeles Nene'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sarı kırmızılı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyonda faul olmadığını işaret eden hakem Yasin Kol, oyunun sürmesini istedi. Kol, VAR kontrolünün ardından oyunu devam ettirdi.
Talisca penaltıyı kaçırdı, Fenerbahçeliler kahroldu
ARCHİE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü. Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Sarı kırmızılılar, penaltı pozisyonuna ilişkin olarak bir paylaşım yaparak "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımlarına devam eden sarı kırmızılılar, "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.