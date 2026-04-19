TikTok'ta ‘Karagül’ adıyla bilinen şahıs, canlı yayında tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı. Vatandaşların çığlıklarına rağmen durmayan saldırgan, kanlı elleriyle yayına devam edip "Şimdi haber yapın" diyerek meydan okudu.

Dijital dünyanın kontrolsüz bir karanlığa dönüşmesinin en son ve belki de en kan donduran örneği bu kez TikTok'tan sokağa taştı.

TikTok’ta "Karagül" kullanıcı adıyla tanınan şahıs, açtığı canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını, çevredeki vatandaşların gözü önünde bıçaklayarak o anları saniye saniye takipçilerine izletti.

TikTokta kanlı yayın! Fenomen Karagül, sokak ortasında bir kadını bıçakladı

SÖZLÜ TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Olay, sokak ortasında iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle patlak verdi. Tartıştığı kadını darp ederek yere yatıran fenomen, yanındaki bıçakla saldırıya geçti.

ELİNDEKİ KANLA CANLI YAYINA DEVAM ETTİ

Çevredeki vatandaşların "yapma" feryatları ve müdahale çabalarına aldırış etmeyen saldırgan, yere yatırdığı kadını defalarca bıçakladı.

Saldırının ardından elindeki kanla yayını sürdüren şahıs, izleyicilerine ve çevredekilere yönelik tehditler savurdu.

"ŞİMDİ HABER YAPIN"

"Hepinizi bu hale getiririm, beni siz bu hale getirdiniz" diyerek cinnet anlarını bir güç gösterisine dönüştüren saldırganın, işlediği suçu savunurken kullandığı soğukkanlı ifadeler izleyenleri şoke etti:

"Ben adamakıllı canlı yayın yapıyorum. İkide bir arkamdan gelip gidip, beni tanıdın mı bana küfür etmeyeceksin diyor. Sen kimsin sana küfür edeyim. Yeter. Hadi şimdi haber yapın. Beni rahatsız edemezseniz sürekli "

Haberle İlgili Daha Fazlası