Süper Lig'de heyecan dorukta. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev derbi öncesi açılan pankartlar dikkat çekmişti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından her iki takıma da teşekkür etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu defa toplumsal farkındalık için açılan pankartlarla tarihe geçti. Tüm Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği derbi öncesi seremoniye çıkan futbolcular el ele vererek dezenformasyonun yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Derbiye damga vuran pankart! Taraftar ayakta alkışladı

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

"Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" ve "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona dur de" yazılı pankartlar ayakta alkışlandı.

İLETİŞİM BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.

