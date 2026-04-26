Trendyol Süper Lig'de 31. haftasındaki derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Anthony Musaba, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Rams Park'a çok motive geldiklerini ve derbi sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Anthony Musaba, İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstereceklerini kaydetti.

"FUTBOLCULAR OLARAK ÇOK MOTİVEYİZ"

Müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Anthony Musaba, "Derbi maçları her zaman çok özeldir. Bu maç da bu ülke için çok özel. Futbolcular olarak çok motiveyiz. Konyaspor maçı sonrası sabırsızlıkla bu maçı bekledik. Bugün İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz!" dedi.

