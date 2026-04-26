Süper Lig'de Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın daha ilk dakikalarında sarı kırmızılıları yıkan bir olay yaşandı. Uğurcan Çakır, Samsun maçında yok. İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı. Maçın 6. dakikasında Kerem'in serbest vuruşunu kontrol eden Uğurcan, topa doğru hareketlenen Oosterwolde ile karşı karşıya geldi.

Çarpışan iki oyuncu arasında tartışma çıktı, akabinde diğer oyuncular da tartışmaya dahil olurken Uğurcan-Oosterwolde ikilisini Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ayırdı.

Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Taraftar şokta...

Bu tartışma sonrası hakem Yasin Kol, hem Oosterwolde'ye, hem de Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterdi.

UĞURCAN SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK

Gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, gelecek hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

