Türkiye Gazetesi
Osimhen'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından yaptığı sevinçle rakip taraftarları kızdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sakatlıktan golle döndü.
OSIMHEN'DEN "AĞLAMA" İŞARETİ
Rams Park'taki müsabakada fileleri havalandıran Osimhen, golünün ardından kolundaki sargıyı göstererek "ağlama" hareketi yaptı.
Osimhen'in bu sevinci, kolundaki özel bandaj nedeniyle TFF'ye itiraz başvurusu yapan Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı.
