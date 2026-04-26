Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olay: Penaltı ve kırmızı kart!
Süper Lig'de lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson, penaltı pozisyonundaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Talisca penaltıyı kaçırdı, Fenerbahçeliler kahroldu
Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
Pozisyona Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından oyuncuların penaltı vuruşu için hazırlanmasını istedi.
Fenerbahçeli kaleci Ederson, yerine geçmemek için ısrar edince hakem Yasin Kol, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç etti.
Ederson, kırmızı kart gördükten sonra hakemin kulağının dibine girip bir şeyler söyledi ve hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından kafasını salladı.