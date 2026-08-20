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Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

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Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ilk karşılaşmada avantaj için sahada olacak. Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu açıklanırken gözler ''Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?'' sorusunun cevabında.

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkan Beşiktaş'ta gözler özellikle hücum hattında olacak. Siyah-beyazlıların ilk 11'inde yer alan isimler ise maça az bir zaman kala açıklandı. Peki, Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? İşte, Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinin yayın bilgisi de belli oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Zalgiris maçı S Sport Plus ekranlarından şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiBeşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak.

Beşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiBeşiktaş-Zalgiris ilk 11 maç kadrosu! Beşiktaş-Zalgiris canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ-ZALGİRİS İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Oh.

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Tolordava, Benchaib, Krekovic, Slivka, Kalik, Debeljuh, Baldassarra, Konatar, Moutachy, Lekiatas.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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